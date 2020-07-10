Банк «Левобережный» в ТОП-50 самых медийных банков России

В исследовании принимали участие крупнейшие банки России. Лидеры рейтинга определялись по сервисам двух поисковых систем – Яндекс и Google. Основным показателем выступил коэффициент медийности, который отражает частоту публикаций с наименованием той или иной кредитной организации в рассматриваемом периоде.

При расчете учитывались публикаций в сторонних СМИ, а также инициированные пресс-службами банков. Их активность также влияла на коэффициент медийности. Пресс-служба Банка «Левобережный» вошла в ТОП-10 самых активных в первом квартале 2020 года.

Напомним, что недавно Банк «Левобережный» (ПАО) вошел в ТОП-50 по полярности в поисковой системе Яндекс. Оценка проводилась на основании брендовых запросов. Кроме того, в мае Банк «Левобережный» также вошел в список самых медийных банков России по версии компании «Медиология». Данный рейтинг отражает присутствие банка в информационном поле и зависит от количества упоминаний в СМИ, авторитетности цитирующих ресурсов, соотношения позитивных и негативных сообщений и т.д.

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Фото: пресс-служба банка