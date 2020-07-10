Новосибирский спорткар представят на «Технопроме-2021»

— На нас не влияет пандемия, так как проект по разработке гоночного электромобиля на базе спорткара Marussia мы развиваем на свои средства. Сейчас он находится в стадии сборки прототипа на базе шасси Marussia-B3. На следующий Технопром, в 2021 году, планируем представить прототип спорткара, — сообщил корреспонденту Infopro54 исполнительный директор и собственник КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

Сейчас КБ экспериментирует с электродвигателями и шасси, поэтому какой будет мощность электрокара — пока говорить преждевременно, но, по словам Братенькова, в описании параметров машины она будет указана как «достаточная», по аналогии с Rolls-Royce.

— У нас есть определенное соглашение с коллекционером, который хочет приобрести первый экземпляр нашего спорткара после того, как мы представим его на нескольких выставках, — говорит собеседник Infopro54. — После отработки прототипа в год мы планируем производить 5 электромобилей. Расчетная цена на сегодняшний день составляет 12,5 млн рублей, если курс доллара и евро резко не изменится. Ориентируемся не только на российских, но и на зарубежных покупателей. Спрос на международных рынках на автомобили такого класса есть.

Сейчас КБ «Спектр» работает в цехе на территории бизнес-инкубатора на улице Троллейной. В планах — строительство собственных производственных мощностей. Андрей Братеньков сообщил, что сейчас занимается поиском участка с инфраструктурой площадью от 40 соток в районе Кольцово или Академгородка, в том числе на территории действующих предприятий, чтобы разместить на нем два цеха по 1000 кв. м.

— У нас есть понимание, кто из отечественных предприятий будет нам поставлять электродвигатели. В перспективе мы планируем локализовать в Новосибирске производство зарядного устройства, а также блоков управления для электромобилей. Мы намерены выпускать сугубо новосибирский спортивный электромобиль- электроспорткар, — подчеркнул Андрей Братеньков. — Кроме того, на этой площадке мы хотим разместить производство других разработок нашей компании: линий по производству одноразовых масок, машин для дезинфекции, бактерицидных рециркуляторов и т.д.

Образцом для подражания для новосибирских разработчиков являются электромобили компаний Aspark (Япония) и Rimac (Словения), а также машины с двигателем внутреннего сгорания Koenigsegg (Швеция).

Напомним, в мае 2019 года было подписано соглашение о создании электромобиля между НГТУ НЭТИ и конструкторским бюро «Спектр». Тогда же сообщалось, что университет будет разрабатывать энергетическую установку для создания прототипа электромобиля на базе спорткара.

Marussia Motors — российская автомобильная компания, основана в 2007 году Николаем Фоменко, Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. Сконструировала и построила 44 прототипа спортивных автомобилей под брендом Marussia и выпустила четыре серийных автомобиля. В апреле 2014 года компания объявила о своем банкротстве. С 2011 по 2014 год официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири была компания VIP-Service.

Фото предоставлено КБ «Спектр»

