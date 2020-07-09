Ученые ИНГГ СО РАН получат 5 млн рублей на реализацию проекта

Российский научный фонд профинансирует проект «Развитие сейсморазведки на поверхностных волнах на основе создания и исследования метода многоканального анализа адаптивных частотно-временных представлений данных», рассчитанный на три года, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН.

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории динамических проблем сейсмики ИНГГ СО РАН, к.ф.-м.н. Александр Сердюков, сотрудники института разрабатывают метод 4D автоматизированного мониторинга верхней части геологического разреза (ВЧР) на основе многоканальной обработки данных поверхностных волн, полученных с использованием плотных масштабных площадных систем наблюдения

— Зачастую сейсмические записи сильно зашумлены, что значительно осложняет выделение дисперсионных кривых в методе многоканального анализа поверхностных волн (MASW). При этом важным является обеспечение не только качества, но и автоматизации метода MASW, чтобы проводить обработку данных длительного по времени 4D сейсмического мониторинга. Для решения данной проблемы в проекте предлагается использовать новый метод – Slant f-k transform (SFK). Это недавняя разработка Александра Сердюкова и его коллег. Специалисты собираются усовершенствовать метод SFK в ходе работы над грантом, — уточнил Александр Сердюков.

По итогам проекта ученые ИНГГ СО РАН намерены повысить помехоустойчивость, достоверность и информативность MASW, а также расширить область его применения.

— При решении задач проекта будут созданы и исследованы методы частотно-временной и пространственной спектральной фильтрации поверхностных сейсмических волн, а также разработаны и применены новые подходы обработки данных поверхностных волн на основе искусственных нейронных сетей, — говорит Александр Сердюков.

Средства, выделенные в рамках гранта, будут направлены на закупку нового оборудования и презентацию проекта на международных площадках.

Отмечается что первые результаты работы по проекту ученые ИНГГ СО РАН планируют представить на 83-м Ежегодном конгрессе Европейского общества геофизиков EAGE и на конференции «Геосибирь-2021». Также специалисты подготовят публикации в высокорейтинговых научных журналах.

Материал предоставлен пресс-службой ИНГГ СО РАН

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