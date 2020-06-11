Банк «Левобережный» вернет клиентам уплаченные проценты по кредиту

Услуга «Ваша гарантия минимальной ставки» подключается в день заключения кредитного договора и действует на всем сроке кредитования. После полного погашения кредита произойдет автоматический пересчет суммы процентов по сниженной ставке, и разница в уплаченных процентах будет возвращена на счет клиента.

Специальное предложение доступно клиентам, оформившим кредит на срок от 12 месяцев (включительно) при выполнении следующих условий:

Оплата комиссии за услугу по тарифам банка;

Присоединение к договору «Предоставление финансовой защиты жизни и здоровья в рамках договоров коллективного страхования», который будет действовать на всем сроке кредитования и на всю сумму кредита;

Отсутствие просрочек по всем кредитным договорам на день пересчета процентов с даты подключения услуги;

Отсутствие частичного досрочного погашения по кредиту с даты подключения услуги;

Полное досрочное погашение не ранее, чем за 30 дней до срока окончания кредита.

Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно в режиме онлайн на сайте банка.

Предложение на указанных условиях действует до 31.12.2020 г.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие условия услуги, продлить или прекратить досрочно действие специального предложения в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru