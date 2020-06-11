Со строителями новосибирского госпиталя Минобороны не рассчитались

— На строительстве коронавирусного госпиталя Минобороны РФ в Новосибирске работали около 500 человек. По нашей информации, ни с кем не рассчитались. За все время работы на объекте мы получили только по 1000 рублей аванса на руки, — рассказал Infopro54 бригадир одной из бригад, работавших на объекте, Михаил Мирошниченко. — Сначала нам говорили, что Минобороны заморозил счета, поэтому не было расчета. Сейчас, когда пытаемся прояснить ситуацию, нам отвечают в грубой форме.

Собеседник редакции подчеркнул, что работа на объекте велась в авральном режиме круглые сутки. Госпиталь был построен за месяц. Для этого подрядчик — ООО «НЖС» (Москва) — оформлял документы, разрешающие людям работать в рамках режима самоизоляции (имеются в распоряжении редакции). Двум бригадам, по его словам, задолжали около 140 тысяч рублей, а специалистам, которые монтировали вентиляцию, — около 4,3 млн.

— Я лично подавал директору компании — Наталии Ивановне — список тех рабочих, которым нужно было скинуть электронные пропуска, чтобы сотрудники полиции не ограничивали наше передвижение, в том числе в ночное время, — говорит Мирошниченко.

Он подчеркнул, что путем переговоров ситуацию решить не получается. Оставшиеся без денег люди пытались обратиться в полицию. Им рекомендовали написать заявление и ждать, когда будет рассмотрено их дело.

— Поймите, мы остались без денег. Нам не на что жить, платить за квартиру, оплачивать кредиты. Завтра мы в очередной раз встречаемся с представителями подрядчика и уже готовы также в грубой форме требовать заработанное, — подчеркнул Михаил Мирошниченко.

Технический директор ООО «НЖС» (Москва, подрядчик проекта) Наталия Басанцева сообщила корреспонденту Infopro54, что все авансы субподрядчикам для выплат наемному персоналу были выплачены в сроки, прописанные в договорах.

— Что касается окончательного расчета… У нас много вопросов к качеству работы персонала. К примеру, среди них не оказалось монтажников, которых нам пообещали. По объекту много переделок и брака, поэтому до сегодняшнего дня мы его еще сдаем, — говорит Басанцева. — Когда наш заказчик подпишет все документы, к нам поступят средства, тогда мы осуществим оплату своим подрядчикам.

Представитель субподрядчика Александр Сулима (ООО «ГЛОТ») рассказал, что компания получила от «НЖС» в качестве аванса около 600 тысяч рублей. Всего на объекте работало 6-7 бригад.

— Мы свои обязательства по авансированию выполнили: все положенные деньги были выплачены через переводы на карту бригадирам. Как они распределяли их внутри бригад — я не знаю. По моей информации, сегодня в 4 часа «НЖС» подписывает закрывающие документы, и на следующей неделе с нами должны произвести окончательный расчет. Никто никого не обманывал. Все в курсе ситуации. Паникуют единицы, — подчеркнул Сулима.

В тоже время собеседник редакции назвал «полной ложью» претензии «НЖС» к качеству работ.

— Мы, как подрядчики, делали только каркас здания. Под эти цели нанимали рабочих. Следом за нами шли отделочники. Если их спокойно запустили на объект, значит, наша работа была принята и никаких претензий к нам не было, — уверен Александр Сулима. — На отделку помещений «НЖС» сама нанимала субподрядчиков — 4 организации. По нашей информации, отделочники также еще ничего не получили. Частично рассчитались только с одной организацией, которую «НЖС» забрал с собой в Москву.

В пресс-службе ЦВО ранее сообщали, что госпиталь был достроен 15 мая. На его возведение потребовались 56 суток. 9 июня Управление Росреестра по Новосибирской области сообщило, что осуществлены государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав в отношении здания медицинского центра, возведенного в Новосибирске на ул. Бориса Богаткова. Медицинский центр Минобороны России предназначен для оказания специализированной медицинской помощи больным, в первую очередь, военнослужащим. Центр представляет собой двухэтажное здание общей площадью 13004,20 кв.м, рассчитанное на 160 коек.

Фото управления Росреестра по Новосибирской области