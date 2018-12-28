Банк «Левобережный» вошел в ТОП-5 по объемам выдачи ипотечных кредитов среди всех банков на территории Новосибирской области

По итогам 10 месяцев 2018 года Банк «Левобережный» вышел на 4 место по объемам выдачи ипотечных кредитов на территории Новосибирской области по данным Аналитического Центра «Русипотека».

Лучшие показатели смогли продемонстрировать только крупнейшие федеральные банки.

Банк смог показать высокие результаты, несмотря на сдерживающие факторы, такие как повышение ключевой ставки ЦБ РФ и общий рост процентных ставок на рынке ипотечного кредитования.

На текущий момент Банк «Левобережный» предлагает клиентам ипотечные кредиты по ставке от 6% годовых по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» (в том числе рефинансирование) и от 8,75% годовых по другим ипотечным программам банка.

Подайте предварительную заявку на ипотеку на сайте банка.

C полными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48;

г. Бердск, ул. Ленина, 69, ул. Рогачева, 1;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 3г;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13, Иркутский тракт, 26;

г. Барнаул, пр. Ленина, 29;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1

Фото: пресс-служба банка