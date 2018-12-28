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Яндекс.Кассы выяснили, что новосибирцы покупают перед Новым годом

Самыми популярными подарками у новосибирцев подарками станут электроника, гаджеты, а также ювелирные украшения и бижутерия.
  • 28/12/2018, 14:35
ecommerce

По данным Яндекс.Кассы, перед Новым годом жители Новосибирска активно покупают смартфоны, электронику, ювелирные украшения, бижутерию, товары для взрослых, косметику и парфюмерию. Аналитики сервиса изучили платежи пользователей в российских и зарубежных интернет-магазинах, принимающих платежи через Яндекс.Кассу.

— За электронику число платежей через Яндекс.Кассу увеличилось в 2 раза, за украшения — во столько же. Вырос интерес горожан и к другим товарам. Количество платежей за товары для взрослых увеличилось на 65%, за косметику и парфюмерию — на 35%, за продукты питания — на 15%, за бытовую технику — на 10%, — отмечают в компании.

Платежи в интернет-магазинах детских товаров выросли на 20%. Увеличилось количество платежей в зоомагазинах ( на 10 %).

— А вот одежда, обувь и аксессуары не пользуются высоким спросом перед Новым годом — в этой категории платежей стало меньше на 35%. Вероятно, люди считают свитера с оленями, тёплые носки и варежки не самым удачным подарком к наступающему празднику.  Новосибирцы не особенно интересуются и книгами — количество платежей за них уменьшилось на 10%, — подчеркивают эксперты компании.

Отмечается, что больше всего в среднем за раз горожане тратят на ювелирные украшения и бижутерию — 5254 рубля. Годом ранее средний чек за такие товары был меньше — 5081 рубль. На электронику, смартфоны и другие гаджеты жители Новосибирска расходуют в среднем за раз 4465 рублей (годом ранее — 2659 рублей), на товары для взрослых — 2514 рублей (3914 рублей), на детские товары — 3908 рублей (3547 рублей), на зоотовары — 3646 рублей (2426 рублей), на косметику и парфюмерию — 3142 рубля (2991 рубль), на одежду, обувь и аксессуары — 2965 рублей (1187 рублей), на бытовую технику — 2790 рублей (2631 рубль), на продукты питания — 2312 рублей (1913 рублей), на книги — 487 рублей (692 рубля).

Фото: pixabay.com, автор- QuinceMedia

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