Банк «Левобережный» вошел в ТОП-50 банков по количеству упоминаний в СМИ

Рейтинг, отражающий как количественное, так и качественное присутствие компании в информационном поле, был построен на базе СМИ системы «Медиология», которая включает более 56 тысяч источников. Ключевым показателям ранжирования является МедиаИндекс, который зависит от следующих составляющих: цитируемость, авторитетность цитирующих ресурсов, соотношение позитивных и негативных сообщений, заметность сообщения и т.д.

По результатам анализа Банк «Левобережный» (ПАО) вошел в ТОП-50 банков по количеству упоминаний в СМИ. Наиболее цитируемым стало сообщение банка о разработке комплекса мер поддержки своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с ухудшением экономической и эпидемиологической ситуации в стране и мире.

Ссылка на рейтинг

Компания «Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ, которая на сегодняшний день является лидером в данной сфере. мониторинге и анализе СМИ. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации.

Фото с сайта www.mlg.ru