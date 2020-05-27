Как выбрать копирайтера: гайд для заказчика

Критерии выбора копирайтера

На первый взгляд, основное, что нужно от копирайтера — уметь красиво и грамотно писать. Но эта точка зрения в корне неправильна. Далеко не каждый, кто писал в школе красивые сочинения, станет хорошим копирайтером.

Конечно же, грамотность — обязательное требование. Но, помимо нее, копирайтер также должен:

Понимать целевую аудиторию текста и уметь под нее подстроиться. Стиль текста, написанного для биржевых трейдеров, и текста для портала о родительстве — кардинально различаются. Копирайтер обязан понимать, к кому он обращается и какие слова лучше для этого использовать. Иметь навыки работы с SEO и интернет-продвижением. Тексты в сети пишутся не только для людей, но и для поисковых систем. В наше время копирайтер обязан иметь хотя бы минимальные знания о SEO-оптимизации, чтобы его тексты работали. Уметь быстро освоить незнакомую тему или же иметь специальные знания. Лучшие копирайтеры для узконаправленных тем получаются из людей, работавших в этом направлении. Так, проще медика научить писать тексты, чем получить статью о медицине от филолога, который не работал в здравоохранении. Но, идеально, конечно — это когда филолог успел поработать в медицине копирайтером, пиарщиком или SMM-щиком и понимает, о чем пишет. Что касается менее сложных тематик, таких как туризм или мобильная техника, то их способен быстро освоить любой копирайтер. Для этого понадобятся навыки поиска информации и умение видеть главное в чужих текстах.

Где найти подходящего копирайтера

Существует несколько способов поиска исполнителя: