Рекламодателям
ПроНедвижимость
Выборы 2020

Не все наночастицы одинаково полезны

По мнению пульмонологов, СOVID-эпопея превратит их специализацию в важнейшую дисциплину века. Но обусловлено это не самим вирусом, а индустриальными факторами.
Э
  • 27/05/2020, 10:01
Автор: Игорь Смольников
air-
Эти элементы пока не учтены в методах гигиенического контроля, но требуют принципиально нового подхода к средствам индивидуальной защиты.

Усилителем пульмонологических проблем человечества может стать высокотехнологичная индустрия. Причем под стресс-фактором понимается уже не образ-клише с «зеленого» плаката — освенцимообразный завод с чадящими трубами, а реалия, воспетая  прогрессистским «научпопом», — наночастица.

Наночастицы буквально на глазах одного поколения превратились из фетиша прогрессистов в неоднозначный образ. Причина такой метаморфозы — их вновь выявленная роль в пульмонологии.

По мнению Любови Шпагиной,  заведующей кафедрой госпитальной терапии и медицинской реабилитации Новосибирского государственного медицинского университета, главного врача городской клинической больницы №2,  роль наночастиц промышленных аэрозолей в возникновении хронической обструктивной болезни легких будет нарастать постоянно — по мере развития индустрии композитных материалов, по мере интеграции в промышленность тонкоаэрозольных технологий. Кроме того, источником таких частиц могут быть и сварочные работы — обычная составляющая любой стройки.

— Эти четыре экстремальных месяца остро выявили  более фундаментальную проблему — проблему сохранности интерстициального компонента легких, — отметила Любовь Шпагина, выступая на III научно-практической конференции «НАУКА. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИИ». — Интерстициальный компонент — это легочные ткани: альвеолы, бронхиолы, легочные капилляры. От сохранности интерстициального компонента зависит диффузионная восприимчивость легких к кислороду, качество газообмена в организме и жизнь человека как таковая.

Бронхолегочные заболевания с поражением легочной ткани (к которым и относится хроническая обструктивная болезнь легких) — фактор, утяжеляющий течение любой вирусной инфекции, в том числе и новой коронавирусной. Медики подчеркнуто употребляют слово «новый», говоря о коронавирусе, ибо коронавирус сам по себе — абсолютно привычная для пульмонологов реалия. Группы риска — это уже больные с бронхолегочными заболеваниями. Расчетная распространенность хронической обструктивной болезни легких по России превышает 15%.

По словам Любови Шпагиной, главные факторы, увеличивающие распространенность, — курение, тяжелая экология и в числе прочего промышленные аэрозоли с наночастицами.

— Промышленные аэрозоли популяционный риск увеличивают еще на 17%, — поясняет она. — В 2016 году число смертельных случаев от профессиональной обструктивной болезни легких по миру составило 500 тысяч. Улучшение условий труда, снижение пылевой нагрузки уменьшает заболеваемость, но уменьшение происходит гораздо медленнее, чем идет гигиенический и экологический прогресс.

По мнению Любови Шпагиной, успехи индустрии композитных материалов обрели прежде неожиданные издержки: ненормированные наночастицы стали прежде неучтенным риском.

— Наночастицы менее 100 нанометров, в степени «-9» — это инженерные наночастицы, с которыми имеют дело рабочие высокотехнологических производств, потребители, — объясняет Шпагина. — И медики в том числе, потому что разработка таргетных, моноклональных препаратов как раз максимально близка к теме нанотехнологий. Но наиболее трудно для коррекции воздействие антропогенных, ненамеренных наночастиц. По сути, сегодня каждый промышленный аэрозоль содержит особые компоненты наночастиц.  Наночастицы сорбируются на средних и крупных молекулах.

Такие наночастицы примечательны своей комплексной агрессивнгостью.

— Казалось бы, частица совсем  мала — доза ее уступает крупнодисперсным аэрозолям, видимой пыли мегаполисов. Но эти частицы очень легко образуют агломераты, давая большую суммарную площадь. И они столь же легко высвобождаются из агломератов, переходя в другие структуры. То есть важен и химический состав, и дисперсионная среда. Проникающая способность у этих частиц тоже высочайшая — и аспираторная, и через кожу. Они легко проходят клеточные мембраны и имеют огромную реактогенность. Биотрансформация практически отсутствует и близка к нулю — организм их не перерабатывает, не нейтрализует, а просто накапливает, респираторный тракт их накапливает. Потому интерстициальный, альвеолярно-капиллярный компонент, подвергшийся воздействию этих частиц, будет бессрочным источником проблем, будет уязвим для вирусов, — говорит Любовь Шпагина. — Наночастицы сбивают функции ферментов, провоцируют агрегацию в фибриллярные структуры. Тот же COVID — это именно фиброз, причем фиброз, который может прогрессировать. И в этом тяжесть последствий вирусной инфекции. А если легочная ткань уже была «предварительно» фиброзирована воздействием тех самых наночастиц, это утяжеляет проблему максимально. Почему фиброзы такие большие сейчас? У одного вообще нет, а у другого — колоссальные поля фиброза. Думаю, это обусловлено тем, что растет доля людей с предпосылками к фиброзной уязвимости. А генная токсичность наночастиц научный мир пугает еще больше. Они воздействуют на структуру ДНК, процессы окисления поражают клетку, снижают ее способность к репарации, клетка быстрее стареет, утрачивает защитный потенциал.

Как подчеркнула Любовь Шпагина, острота проблемы обусловлена тем, что эти элементы сейчас пока еще не учтены в методах гигиенического контроля. Между тем, они требуют принципиально нового подхода к средствам индивидуальной защиты.

В числе мер она назвала инженерное и функциональное совершенствование респираторов, рискометрию промышленных аэрозолей и всей индустриальной среды.

— Комбинированные газопылезащитные респираторы, способны фильтровать вдыхаемый воздух, задерживая частицы промышленных аэрозолей, но они недостаточно эффективны в отношении наночастиц, — констатирует Любовь Шпагина. — Они способны удерживать фракции, которые сорбировали наночастицы, но если сорбция не произошла, наночастицы эти будут легко проникать в организм. В общем, определения, типизация и совершенствование средств защиты — вот направления работы с издержками наномира. Фундаментальные исследования должны стать основой прикладных разработок по охране труда.

Фото: баз-pixabay.com, фото эксперта science-medicine.bitrix24.site

353

Популярное с сайта

В Новосибирске развиваются геномные исследования сельскохозяйственных растений

26/05/2020, 17:56
Одно из основных направлений Центра — модификация зерновых для получения более продуктивных, высококачественных, устойчивых к заболеваниям сортов.

Завершается заливка фундаментной плиты Ледовой арены в Новосибирске

26/05/2020, 17:51
Две дороги к Многофункциональной ледовой арене должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

Остановились на 13 сентября

26/05/2020, 17:11
Сроки по голосованию за поправки в Конституцию еще под вопросом.

Актуальный разговор

«Ипотеку под 6,5% нужно продлить минимум до весны 2021 года»

Все материалы
Новости

ЭЛСИБ отгрузил турбогенератор для АО «Архангельского ЦБК»

27/05/2020, 10:35

Некоммерческие организации зачистят от чиновников

27/05/2020, 10:00

В СГК платежи онлайн за карантин выросли в среднем в 3 раза

26/05/2020, 21:24

НКО предлагают гранты за проекты по оказанию помощи нуждающимся в условиях коронавируса

26/05/2020, 19:04

В НГТУ НЭТИ разработали сверхпроводящий трансформатор с функцией токоограничения

26/05/2020, 18:00

В Новосибирске развиваются геномные исследования сельскохозяйственных растений

26/05/2020, 17:56

Завершается заливка фундаментной плиты Ледовой арены в Новосибирске

26/05/2020, 17:51

Остановились на 13 сентября

26/05/2020, 17:11

Ученые ИЦиГ СО РАН готовы взять под наблюдение переболевших COVID-19

26/05/2020, 15:59

ОСАГО прописали индивидуальность

26/05/2020, 15:52

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска