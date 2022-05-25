Виды и причины стоматита

Не даром его второе название — болезнь грязных рук. Ведь детки, особенно в нежном возрасте, все любят тащить в рот и руки не являются исключением. Так они познают мир.

Стоматит и его причины

Не стоит выжидать время, ведь лечение стоматита у детей должно проходить под обязательным присмотром врача-стоматолога, чтобы острая форма заболевания не перешла в латентную.

Помимо указанной выше причины, данное заболевание может возникнуть и из-за таких заболеваний, как корь, скарлатина. Стоматит может проявиться и в следствии нарушения работы ЖКТ, аллергической реакции, снижения работы иммунной системы.

Отдельной группой можно считать механические воздействия на полость рта, которые вызвали сыпь, эрозии и др. Это могут быть травмы, ожоги, химическое воздействие.

Отсутствие лечения инфекционного заболевания чревато последствиями. По мере прогрессирования инфекция распространяется дальше на пищевод и поражает ЖКТ, что может вызвать гастрит, язвенную болезнь, диарею.

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Виды стоматита и его проявления

Заболевание разделяется по клиническим проявлениям:

Катаральный стоматит — покраснение, гиперемия, болезненность мягких тканей. Часто наблюдается белый или желтоватый налет. В некоторых случаях отмечается повышенное слюноотделение и кровоточивость десен;

Язвенный стоматит — слизистая поражается, как по всей поверхности, так и в глубь. Заболевание протекает в более тяжелой форме. Присутствует субфебрильная температура, тошнота и слабость;

Афтозный стоматит — точечные или множественные язвы, которые могут быть глубокими и обширными. Вместе с началом заболевания сразу поднимается температура и начинается общее недомогание. После заживления остаются рубцы.

Профилактика стоматита

В качестве профилактики стоматита следует обеспечить полноценный и регулярный уход за полости рта. Маленьким детям следует чаще мыть руки и с года приучать ребенка чистить зубы.

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