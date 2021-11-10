Банк «Левобережный» выдает 1000 премиальных карт сотрудникам сибирских компаний

Премиальная карта «Мир Premium» позволяет снимать наличные в банкоматах любых банков без комиссии. За расчеты по карте начисляется двойной кешбэк деньгами: каждый месяц банк возвращает 10% от суммы покупок в определенных категориях и 1% – за все остальные безналичные расчеты, дополнительно кешбэк до 50% выплачивает платежная система «Мир» по акциям партнеров. Только от банка владельцы премиальных карт ежемесячно возвращают на счет 250-5000 рублей. Помимо этого, зарплатные клиенты Банка «Левобережный» (ПАО) могут оформить потребительские и ипотечные кредиты по специальным сниженным ставкам.

Обычно карта «Мир Premium» выдается VIP-клиентам банка. В рамках акции руководители сибирских компаний могут порадовать своих сотрудников. Предложение действует с 1 ноября 2021 года до момента выдачи 1000-й карты «Мир Premium».

Получить полную информацию об условиях акции и обслуживания зарплатного проекта, а также оставить заявку на его подключение можно на сайте Банка «Левобережный».