Бухгалтера новосибирского фермерского хозяйства обвиняют в краже почти трех миллионов рублей

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о многомиллионном хищении денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

— По версии следствия, в 2016-2020 гг. обвиняемая, используя своё служебное положение, похитила из бюджета Новосибирской области более 2,8 млн рублей. Деньги поступили предпринимателю в качестве субсидии на развитие сельского хозяйства. Хищения совершены путем оформления от имени руководителя КФХ (КФХ Посашков В.А.) необходимых для получения субсидии документов, которые злоумышленница предоставляла в региональное Министерство сельского хозяйства, — говорится в сообщении.

В ходе расследования также выяснилось, что бухгалтер похитила 3 млн со счетов предприятия. Ей предъявили обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Материалы уголовного дела будут рассматриваться в Центральном районном суде Новосибирска.