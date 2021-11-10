Кого еще обяжут вакцинироваться в Новосибирской области?

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, для дополнительных профессиональных категорий установлены особые сроки вакцинации.

Постановление уже опубликовано на сайте Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. В документе обозначены дополнительные профессиональные категории, на которые распространяется принцип обязательной иммунизации от COVID-19. К ним относятся граждане, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания.

Сотрудникам данных сфер деятельности необходимо пройти вакцинацию первым компонентом вакцины до 17 декабря 2021 года, вторым – до 17 января 2022 года. Тех, кто не будет иметь прививку, отстранят от работы или переведут на дистанционный режим.

Напомним, что с 12 октября вышло постановление главного санитарного врача Новосибирской области о проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным категориям граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям. Постановление предписывает им в срок до 21 ноября привиться первым компонентом вакцины, в срок до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации. При нарушении одного из этих условий сотрудник подлежит отстранению от работы и переводу на дистанционный режим труда.

За нарушения требования по обязательной вакцинации законодательством РФ предусмотрены штрафные санкции по статье 6.3 КоАП: от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.