Банк «Левобережный» выдает бизнесу кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых

В соответствии с постановлением Правительства РФ №696 от 16.05.2020 г. на льготные кредиты могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, наиболее пострадавшие в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, либо работающие в отраслях, требующих поддержки для возобновления деятельности, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Заемные средства должны быть направлены на возобновление деятельности компании, в том числе выплату заработной платы сотрудникам, рефинансирование ранее взятого кредита на выплату зарплат под 0% годовых.

В базовый период (до 1.12.2020 г.) и период наблюдения (до 1.04.2021 г.) клиент не будет платить проценты по кредиту, а при соблюдении условий Программы, проценты будут списаны вместе с основным долгом.

Кредитный договор должен быть заключен до 1 ноября 2020 года. Сумма кредита зависит от штатной численности сотрудников и рассчитывается по формуле: МРОТ +30% социальных взносов * количество сотрудников * количество полных месяцев с даты заключения договора по 30 ноября 2020 года включительно.

Для компаний, сохранивших не менее 80% сотрудников (в сравнении с общей численностью на 01.06.2020 г.), предусмотрены дополнительные льготы.

— Хочу отметить, что наши клиенты могут использовать заемные средства не только на выплату заработной платы и закрытие долга по беспроцентному кредиту на сохранение занятости, но и погасить платежи по процентам и основному долгу по кредиту, взятому по программе «1764». Это хорошая поддержка. К тому же, если им на 31 марта 2021 года удастся сохранить в штате 90% сотрудников от общей численности на 1 июня 2020 года, долг по кредиту будет списан в полном объеме за счет государственных субсидий. Если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80%, то списание произойдет в размере 0,5 от суммы задолженности, — комментирует условия программы генеральный директор Банка «Левобережный» (ПАО) Владимир Шапоренко.

Воспользоваться льготными кредитами можно, обратившись в любое отделение банка, обслуживающее юридических лиц. Подробная информация по телефону службы поддержки клиентов 8-800-3333-555

Фото предоставлено пресс-службой банка