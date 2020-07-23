Вице-мэр Новосибирска снова нацелился в депутаты

Избирательная комиссия заверила список КПРФ на выборах в заксобрание Новосибирской области. Об этом сообщил кандидат-списочник — заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, который выдвинут в составе территориальной группы в Заельцовском районе Новосибирска.
— КПРФ выдвинула меня кандидатом в депутаты по партийным спискам на округе действующего депутата заксобрания, моего друга и товарища Андрея Жирнова, — пишет Скатов на своей странице в соцсети. — У нас сформировалась опытная команда молодых, смелых, ответственных и честных товарищей.
По словам вице-мэра, заняв место в списке партии, он даже в случае прохождения в заксобрание депутатствовать не намерен.
— Моя задача — поддержать товарищей, усилить партийную агитацию, поддержать друга и соратника Андрея Жирнова, — сообщает Скатов. — Уходить с должности заместителя мэра после выборов я не планирую. Поскольку агитационный процесс требует полного погружения и персональной ответственности, я, в соответствии с требованием закона, ухожу в отпуск по основному месту работы, куда вернусь сразу после выборов.
— Выглядит так, будто Скатова бросили на территорию спасать ситуацию, — комментирует политолог Андрей Кузнецов. — Теперь от КПРФ в Заельцовском районе на выборы идет большая административная команда: вице-мэр, советники мэра, директор муниципального предприятия «Горфонтан» Науменко, а также сын главы Центрального округа Вадим Канунников. Это беспрецедентная концентрация административного ресурса. Скатов хоть якобы и уходит в отпуск до выборов, понятно, какие ресурсы есть у «политического» вице-мэра. В том числе возможность влиять на использование своей части бюджета города.
Ранее избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала список кандидатов КПРФ, выдвинутых по одномандатным округам в заксобрание, а горизбирком — список в горсовет.
Фото со страницы Артема Скатова в соцсети Facebook
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