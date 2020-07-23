Вице-мэр Новосибирска снова нацелился в депутаты

Избирательная комиссия заверила список КПРФ на выборах в заксобрание Новосибирской области. Об этом сообщил кандидат-списочник — заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, который выдвинут в составе территориальной группы в Заельцовском районе Новосибирска.

— КПРФ выдвинула меня кандидатом в депутаты по партийным спискам на округе действующего депутата заксобрания, моего друга и товарища Андрея Жирнова, — пишет Скатов на своей странице в соцсети. — У нас сформировалась опытная команда молодых, смелых, ответственных и честных товарищей.

По словам вице-мэра, заняв место в списке партии, он даже в случае прохождения в заксобрание депутатствовать не намерен.

— Моя задача — поддержать товарищей, усилить партийную агитацию, поддержать друга и соратника Андрея Жирнова, — сообщает Скатов. — Уходить с должности заместителя мэра после выборов я не планирую. Поскольку агитационный процесс требует полного погружения и персональной ответственности, я, в соответствии с требованием закона, ухожу в отпуск по основному месту работы, куда вернусь сразу после выборов.

— Выглядит так, будто Скатова бросили на территорию спасать ситуацию, — комментирует политолог Андрей Кузнецов. — Теперь от КПРФ в Заельцовском районе на выборы идет большая административная команда: вице-мэр, советники мэра, директор муниципального предприятия «Горфонтан» Науменко, а также сын главы Центрального округа Вадим Канунников. Это беспрецедентная концентрация административного ресурса. Скатов хоть якобы и уходит в отпуск до выборов, понятно, какие ресурсы есть у «политического» вице-мэра. В том числе возможность влиять на использование своей части бюджета города.

Напомним, что с начала кампании территория Заельцовского района уже стала одной из самых скандальных. Против одного из кандидатов — председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова — был выдвинут его однофамилец — временно неработающий Алексей Поляков, который впоследствии сознался, что за его выдвижением стоял основной конкурент Ильи Поляковадепутат заксобрания, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов. Еще один спойлер появился на округе №8 по выборам депутатов горсовета Новосибирска. Это однофамилец кандидата от ЛДПР Василия Стрекаловастудент Алексей Стрекалов. Напомним, что здесь одним из основных соперников кандидата от КПРФ является еще один советник мэра, депутат горсовета Иван Конобеев.

Ранее избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала список кандидатов КПРФ, выдвинутых по одномандатным округам в заксобрание, а горизбирком — список в горсовет.

Фото со страницы Артема Скатова в соцсети Facebook