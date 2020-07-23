В первом полугодии АО «РЭС» почти на 10% сократило количество отключений

На предприятии уделяют пристальное внимание мероприятиям по снижению рисков технологических нарушений на энергообъектах.

В первом полугодии 2020 года компании удалось не только обеспечить надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области, но и улучшить ряд показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отключений электроэнергии сократилось почти на 10%.

За отчетный период объекты электросетевого хозяйства АО «РЭС» показали высокий уровень надежности, не было допущено масштабных технологических нарушений, существенно повлиявших на бесперебойное электроснабжение потребителей. А произошедшие аварийные отключения, зачастую, были вызваны внешними факторами – неблагоприятными погодными условиями или несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах электросетей.

Отдельно стоит отметить, что помимо уменьшения числа аварий (на 119 случаев) сократилось и среднее время отключений – в этом году энергетики восстанавливали электроснабжение потребителей на 5 минут быстрее.

Такой динамике во многом способствовала успешная реализация мероприятий ремонтной и инвестиционной программ, а также комплексное техническое обслуживание электросетевых объектов, включая регулярные осмотры, технические освидетельствования, диагностику и различные испытания.

Кроме того, в рамках цифровой трансформация электрических сетей региона АО «РЭС» продолжает серьезную работу по повышению наблюдаемости электросетей и их управляемости, в том числе посредством внедрения современных цифровых технологий и оборудования (высокоточные комплексы учёта, реклоузеры, цифровые устройства релейной и защитной автоматики, устройства сбора и передачи данных и т.д.). Это позволит повысить уровень телемеханизации объектов и автоматизации системы управления, что также будет способствовать обеспечению надежного электроснабжения потребителей области.

Фото предоставлено пресс-службой компании