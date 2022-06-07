Банк «Левобережный» выдает кредиты под 6,9% годовых без подтверждения дохода

Банк подготовил для сибиряков специальные условия кредитования, по которым можно получить от 5 000 до 100 000 рублей по оптимальной ставке на короткий срок. Ваш платеж по кредиту будет минимальным, если вы:

оформите финансовую защиту жизни и здоровья;

в течение первых 25 дней безналично оплатите покупки кредитными средствами в торгово-сервисных предприятиях.

Все, у кого еще нет карты Банка «Левобережный», могут получить ее бесплатно для безналичных расчетов. Можно выбрать цифровую или пластиковую карту. Ими одинаково просто рассчитываться за покупки в магазинах и интернете. Разница в том, что цифровая карта хранится в вашем смартфоне, а пластиковую вы можете еще и носить с собой.

Уточнить подробности можно по ссылке. Воспользуйтесь выгодным предложением и оставьте заявку на кредит любым удобным способом – на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 (звонок по России бесплатный) или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Срок кредита – 6, 12, 18, 24 мес. Ставка (в процентах годовых) определяется для каждого заемщика индивидуально с учетом страхования его жизни и здоровья (далее – страхование) и соблюдения заемщиком условия безналичного расходования за первые 25 дней договора 80% и более суммы кредита в торгово-сервисных предприятиях (далее – условие): 6,9% – при страховании и выполнении условия, 24,9% – при отсутствии страхования, но выполнении условия, 29,5% – при отсутствии страхования и/или невыполнении условия. Подробнее.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.