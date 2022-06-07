Новосибирские ученые провели эксперимент по лечению домашних животных от онкологии

По сообщению пресс-службы ИЯФ СО РАН, институт провел первое в мире исследование непосредственно на организмах крупных млекопитающих с использованием ускорительного источника нейтронов и бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Его результаты являются серьезным шагом к клиническим испытаниям на людях.

— Можно констатировать, что эффект БНЗТ получен не только на клеточных культурах и лабораторных мышах, но и на крупных млекопитающих — кошках и собаках, а в дальнейшем, возможно, на кроликах и свиньях. В широком смысле это обязательный этап внедрения БНЗТ-технологий в медицинскую практику, — прокомментировал автор исследования, заведующий Лабораторией ядерной и инновационной медицины физического факультета НГУ кандидат медицинских наук Владимир Каныгин.

В рамках эксперимента было пролечено 15 кошек и собак со злокачественными опухолями. Процедура облучения продолжалась в среднем два часа. Незадолго до начала облучения животным вводили препарат адресной доставки бора, затем их погружали в медикаментозный сон и фиксировали под ускорителем. Во время облучения проводился мониторинговый контроль основных физиологических параметров животных.

Ученый отметил, что у кошек и собак, как правило, развиваются сходные виды рака в тех же органах, что и у людей. Кроме того, биологические и терапевтические реакции на опухоли у домашних животных являются лучшими моделями реакций тканей человека, чем тела мелких грызунов. Таким образом, исследование является ключевым в тестировании технологий БНЗТ перед клиническим этапом.

Ученые утверждают, что задачу создания нейтронного источника, пригодного для терапии, они решили, и сейчас максимум, что они могут сделать — проводить систематическое лечение животных.

В России запущена государственная программа по переводу ускорительного источника нейтронов, построенного в ИЯФ СО РАН, в клиническую фазу. В 2023-2024 годах специалисты института изготовят и поставят источник в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» для проведения доклинических и клинических испытаний БНЗТ.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. При взаимодействии бора и нейтрона происходит ядерная реакция, в которой рождаются частицы с высокой энергией (альфа-частица и атомное ядро лития). Они перемещаются на короткие расстояния (5-9 мкм, что сопоставимо с диаметром клетки млекопитающего) и наносят смертельные повреждения опухолевым клеткам, не затрагивая при этом здоровые.

Ранее редакция сообщала, что премьер-министр РФ, после визита в Новосибирск, распорядился поддержать развитие бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний в России.