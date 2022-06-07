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Япония и Новая Зеландия озвучили новые антироссийские санкции

  • 07/06/2022, 17:25
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Япония и Новая Зеландия озвучили новые антироссийские санкции
Новые санкции. Дайджест за 7 июня.

В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции, а также будет расширен запрет на экспорт товаров в РФ из-за ситуации вокруг Украины, сообщили в МИД Японии, передает ТАСС.

Проводить платежи и совершать сделки с указанными организациями можно будет только при получении соответствующего разрешения от японских властей. Меры вступят в силу с 7 июля.

Под запрет на экспорт подпадут товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры». О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

С начала российской военной операции на Украине японские власти ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись первых лиц государства, в том числе президента Владимир Путина, бизнесменов и военных. Также под санкции попали российский ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк.

Последний раз санкционный список Японии расширялся 10 мая — тогда ограничения затронули более 140 физлиц из России, ДНР и ЛНР, а также более 70 российских компаний.

Кроме того, правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении «Газпрома» и ряда других российских государственных предприятий и оборонных структур, заявила глава министерства иностранных дел страны Наная Махута. Ее заявление приводится на сайте правительства страны.

— Одно из государственных предприятий — «Газпром», крупнейшая компания страны и ключевой источник российских экспортных доходов за счет продажи газа. Мы также ввели санкции в отношении предприятий, которые разрабатывают оружие и военные технологии, — уточнила Махута.

Она также добавила, что речь идет о 44 предприятиях, шесть из которых — белорусские. Лицам из Новой Зеландии будет запрещено работать с попавшими под санкции компаниями.

К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 российских граждан, включая президента Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 93 крупнейших предприятий и организаций страны.

Фото: flickr.com — Фотобанк Moscow-Live

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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