Банк «Левобережный» выдает МСБ инвестиционные кредиты с господдержкой

Сумма составляет до 250 млн рублей, срок – до 3 лет. Банк предоставляет финансирование без комиссий, с эффективной ставкой не более 15% годовых для малых предприятий и 13,5% – для средних.

Заемщик может выбрать удобный график и погашать кредит с отсрочкой до 6 месяцев. Также предусмотрен выбор формы получения денег – кредит или невозобновляемая кредитная линия. Средства могут получить субъекты МСП, не занимающиеся добычей и/или реализацией полезных ископаемых, а также производством и/или реализацией подакцизных товаров.

В залог можно предоставить товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, поручительство фондов поддержки и гарантийных организаций. При этом оценка залога проводится специалистами Банка «Левобережный» (ПАО) без необходимости привлекать оценочные компании и оплачивать их услуги.

Как получить кредит:

Обратитесь к персональному менеджеру, позвоните в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 или оставьте заявку на сайте. Предоставьте в банк документы. Подпишите договор и получите деньги на счет.

Персональный кредитный менеджер всегда на связи и готов оперативно ответить на вопросы по сделке.

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