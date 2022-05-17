Рекламодателям

Банк «Левобережный» выдает МСБ инвестиционные кредиты с господдержкой

  • 17/05/2022, 18:50
Компании малого и среднего бизнеса могут получить кредит по льготной программе Банка России на инвестиционные цели.

Новости бизнесаСумма составляет до 250 млн рублей, срок – до 3 лет. Банк предоставляет финансирование без комиссий, с эффективной ставкой не более 15% годовых для малых предприятий и 13,5% – для средних.

Заемщик может выбрать удобный график и погашать кредит с отсрочкой до 6 месяцев. Также предусмотрен выбор формы получения денег – кредит или невозобновляемая кредитная линия. Средства могут получить субъекты МСП, не занимающиеся добычей и/или реализацией полезных ископаемых, а также производством и/или реализацией подакцизных товаров.

В залог можно предоставить товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, поручительство фондов поддержки и гарантийных организаций. При этом оценка залога проводится специалистами Банка «Левобережный» (ПАО) без необходимости привлекать оценочные компании и оплачивать их услуги.

Как получить кредит:

  1. Обратитесь к персональному менеджеру, позвоните в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 или оставьте заявку на сайте.
  2. Предоставьте в банк документы.
  3. Подпишите договор и получите деньги на счет.

Персональный кредитный менеджер всегда на связи и готов оперативно ответить на вопросы по сделке.

Оставьте заявку на консультацию, и специалист вам перезвонит.

687

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : инвестиционные кредиты господдержка


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

Интервью

Феномен выгорания: нюансы «пожарной безопасности»

Все материалы
Лента новостей

Инвестор расконсервирует подземку в центре Новосибирска

18/05/2022, 13:42

«Юрент» убирает самокаты с городских улиц

18/05/2022, 13:39

Группа «Сибантрацит» запускает второй грантовый конкурс «Регион возможностей»

18/05/2022, 13:37

Летние каникулы для новосибирских школьников начнутся с 25 мая

18/05/2022, 13:00
Популярное

Новосибирцы смогут узнавать об актуальных схемах мошенников

18/05/2022, 12:57

Центробанк повысил порог на переводы средств за рубеж для физлиц

17/05/2022, 15:34

С 1 июля традиционно подорожают услуги ЖКХ

17/05/2022, 14:01
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса

18/05/2022, 11:13

«Ростелеком» в Новосибирской области напоминает о соблюдении регламента земляных работ

18/05/2022, 11:10

ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей

17/05/2022, 16:31

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска