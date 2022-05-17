Стадион «Спартак» готовится к продаже

Мэрия Новосибирска по линии департамента земельных и имущественных отношений планирует к продаже свою долю уставного капитала стадиона «Спартак». Об этом сообщил начальник департамента Георгий Жигульский в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти, отвечая на вопрос председателя комиссии Андрея Гудовского о перспективах стадиона, оказавшегося в списке объектов, предназначенных под приватизацию.

— Пока планируем (к продаже), — заявил чиновник.

Как позднее пояснил Жигульский, данный спортивный объект мэрия может, попросту говоря, в ближайшем будущем «не потянуть».

— Запланировано совещание у мэра с приглашением заинтересованных лиц, — сообщает руководитель департамента. — К сожалению, правительство области и Минспорта отказались от акций этого стадиона. Вице-губернатор Жуков видел будущее развитие стадиона, но с его отъездом позиция правительства поменялась. Они отказались в приеме акций. Мы прорабатываем, что с ними делать. Актив, баланс этого стадиона очень нехороший, и мы в следующем году можем прийти как акционеры к вливаниям в уставной капитал, а вливать нам нечего.

Перспективы стадиона после продажи пока неизвестны.

— Это серьезный спортивный объект в центре города, — комментирует председатель комиссии Андрей Гудовский. — Мы просто можем его потерять сначала, а потом через 5—7 лет там начнется строительство жилого комплекса.

В ближайшее время к обсуждению перспектив «Спартака», помимо названных «заинтересованных лиц», профильному департаменту предстоит максимально подключить и представителей городского депкорпуса. Такое поручение Жигульскому в ходе комиссии дал первый вице-мэр Борис Буреев.

— Совещание у мэра — это хорошо, но не должно получиться так, что вы внесете объект в план приватизации без обсуждения на комиссиях по культуре, спорту и молодежной политике и по муниципальной собственности, — заявил вице-мэр. — Чтобы не получилось, что решение примем, а потом будем долго объяснять.

Стоит отметить, что вместе с мэрией, доля участия в «Спартаке» которой составляет 43,6%, еще одним аффилированным лицом является ЗАО «РАТМ Холдинг» (56,3%). Редакция направила в компанию запрос относительно возможного приобретения доли муниципалитета и последующих перспектив после этого спортивного объекта в целом.

— «РАТМ Холдинг» — по сути, единственный возможный покупатель, — комментирует эксперт, руководитель агентства RID Analytics Елена Ермолаева. — Больше приобретать никому нет смысла при наличии мажоритарного собственника. Новый собственник ничего не сможет с этим объектом сделать.

Что касается перспектив объекта, то, как рассказывает эксперт, разговоры о редевелопменте данной территории ведутся уже на протяжении длительного времени.

— Земля в этом месте хорошо капитализируется за счет жилищного или жилищно-офисного строительства, — говорит собеседница редакции. — Здесь многое зависит от возможностей муниципалитета, например продать свою долю, но с условием сохранения спортивного объекта.

Как считает еще один опрошенный редакцией эксперт — адвокат премьер-коллегии адвокатов Новосибирской области, член Общественной палаты Новосибирской области Мария Антонова, возможная продажа доли мэрией сама по себе не меняет порядок использования объекта и земельного участка. В настоящее время, как отмечает собеседница редакции, правовой режим предусматривает их использование в целях эксплуатации спортивного объекта.

— Однако надо осознавать, что собственник объекта вправе определять его судьбу, в том числе принимать решение о сносе и изменении порядка и цели использования, — предупреждает Антонова. — Если такое решение в соответствии с нормами корпоративного права будет принято, и документы по планировке территории позволят изменить вид разрешенного использования земельного участка, то изменения возможны, режим земельного участка частной собственности дает собственнику такое право.

По мнению эксперта, максимально повлиять на сохранность спортивного объекта муниципалитет сможет исключительно во время участия в нем в качестве акционера.

— Мэрия, пока участвует акциями в ОАО «Стадион Спартак», может заблокировать возможное решение об изменении назначения объекта, — рассуждает собеседница редакции. — Если ее акции будут проданы, то она уже не сможет повлиять на решение — о сносе стадиона, например. Но и собственник сможет это сделать, только если изменит вид разрешенного использования участка.

В настоящее время вид разрешенного использования участка — общественно-деловая застройка, предполагающая эксплуатацию спортивных сооружений и зданий.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации, уставной капитал ООО Стадион «Спартак» составляет 157 млн рублей. По данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, дебиторская задолженность по контрагентам составила 36,2 млн рублей. Из них задолженность ООО ФК «Сибирь» — 29 млн. В отношении ООО ФК «Сибирь» введена процедура банкротства. По прочей дебиторской задолженности, признанной судами, проводится процедура исполнительного производства.

Ранее редакция сообщала, что вместо магазина «Универсам» на ул Ленина планируется построить высотные дома. Жители «тихого центра» с этим категорически не согласны.