На фитнес-рынке больше всего просел премиум-сегмент и длинные абонементы

— На рынке фитнеса сейчас идет период спада, начавшийся в этом году раньше обычного — еще в марте. Клиенты придерживали крупные покупки сначала в связи с полной финансовой неопределенностью, а к началу мая это перешло в традиционное сезонное падение продаж в связи с началом, по сути, летнего сезона и массовыми выездами на природу, — комментирует ситуацию в отрасли один из собственников фитнес-клуба EDGE Евгений Велижанин.

На все это, по его словам, накладывается полный кризис продаж через устоявшиеся ранее каналы рекламы, привязанные к Google и Instagram (Соцсеть по решению суда запрещена в России. — Ред.), поэтому выручки клубов низкие — и выбраться из этого увеличением рекламного бюджета тоже крайне сложно.

— Этот спад наблюдается в фитнесе по всей стране и бьет в первую очередь по премиальному сектору и покупкам годовых карт, то есть по крупным покупкам, — поясняет Велижанин. — В эконом-секторе, где продаются месячные и короткие карты, такого спада, на мой взгляд, не было. У нас весь март и апрель продажи базировались в основном на имеющейся клиентской базе и продлениях. Поскольку наш клуб уникален как для Новосибирска, так и для всей России (и даже в большинстве зарубежных стран нет клубов подобного уровня), мы пока держимся, но ожидаем что год будет для всех сложным.

Директор по развитию Fitnesplex Grand Arena Екатерина Панферова поясняет, что не видит большого падения спроса на услуги фитнес-центров.

— По клубам, с которыми я работаю, в 2022 году от месяца к месяцу идет небольшой прирост — на 6-7%, и спрос уже находится уровне выше пандемийного. Исключение составляет май. За счет длинных выходных фитнес-центры обычно едва выходят в ноль. Посмотрим, что будет в этом году, — комментирует она. — Другой вопрос, что сегодня люди не хотят планировать свою жизнь в долгосрочном периоде. В результате клубам, у которых бизнес-процессы были настроены на длительное обслуживание, сейчас приходится грустно, так как они вынуждены давать клиентам огромные скидки, чтобы удержать. Те, у кого в ходу были карты по ежемесячному посещению, пострадали не так сильно.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона, управляющая фитнес-клубом X-Fit Плаза Ольга Колмакова также отмечает падение спроса в мае, но она считает, что этот тренд обусловлен сезонностью.

— Люди заменяют фитнес-залы тренировками на улице, на свежем воздухе. В Новосибирске уже несколько лет подряд наблюдается устойчивая тенденция: любовь к циклическим видам спорта — беговые клубы, велоклубы. В фитнес-центрах востребованы плавание, функциональный тренинг и программы типа йога/пилатес, — поясняет собеседник редакции. — Но я ожидаю, что нынешнее падение будет именно сезонным, так как деньги, которые были запланированы на отпуска, люди будут инвестировать в свое здоровье, в том числе в занятия фитнесом. Для привлечения клиентов мы сейчас разрабатываем программы с комфортными условиями платежа и отсрочкой.

Эксперт не исключает, что интерес к инвестициям в спорт будут повышать вычеты по НДФЛ. В этом году новосибирцы уже могут собирать пакет документов для получения вычета в 2023 году. Сегодня около 40 клубов города включены в реестр участников этой программы. Екатерина Панферова добавляет, что всего 6 организаций, вошедших в областной перечень, относятся к фитнес-клубам. Остальные предпочли не «обелять» свои доходы и не раскрываться, а без этого участие в программе по получению вычета по НДФЛ невозможно.

— Мы сейчас бодаемся с государством по поводу условий включения в эту программу. К примеру, тренерам групповых программ неудобно работать в штате клуба, они штучный «товар», но для попадания в реестр тренер должен быть в штате, — поясняет эксперт. — Большая часть участников рынка до сих пор не знает, как войти в реестр, какие документы нужно предоставить и куда. Хотелось бы, чтобы осведомленности было больше. По нашему опыту могу сказать, что возврат НДФЛ у клиентов очень востребован, запросов на документы к нам поступает много.

К ключевым последствиям санкций Ольга Колмакова отнесла рост стоимости как занятий, так и абонементов — в среднем на 15%. И этот тренд, по ее оценке, будет сохраняться.

— Все участники фитнес-рынка сейчас столкнулись с проблемой закупки оборудования. Его основные производители находятся не в России, и сегодня мы ждем, когда отечественные компании наладят выпуск нужного нам оборудования, в том числе кардио-, — поясняет она. — В России такие производители есть, и с ними сейчас сотрудничает большинство фитнес-клубов, работающих в Новосибирске. Но объемы заказов у них увеличились, что сказывается на сроках поставки. Часть оборудования находится в разработке, но коллеги обещают выпустить его на рынок достаточно быстро. Что касается спортивного питания и добавок, то здесь замена прошла безболезненно. У нас в Новосибирске немало производителей, которые выпускают продукцию лучшего качества, чем зарубежные аналоги.

Екатерина Панферова рассказала, что стоимость абонементов в клубе выросла на 11%, но лично ее сейчас очень беспокоит ситуация с рентабельностью фитнес-рынка в целом.

— Мы жестко следуем маркетинговой стратегии, не делаем огромные скидки, разрабатываем другие программы лояльности. В результате у нас сильно обновляется клиентская база: уходят те, кто выбрал нас из-за денег и скидок, но мы просто сейчас не можем себе позволить иную стратегию, так как хотим продолжать работать на рынке. Почему так демпингуют другие — я лично не понимаю, — говорит собеседник редакции.

К проблемам, которые сегодня волнуют игроков отрасли, Ольга Колмакова отнесла хронический дефицит кадров.

— Это головная боль профессионалов в сфере фитнеса: за время пандемии большое количество тренеров ушло работать в онлайн. Несмотря на то, что разрешенных соцсетей сейчас стало меньше, ситуация практически не изменилась. Даже низкое качество услуг не останавливает клиентов, и они продолжают заниматься онлайн, потому что «это значительно дешевле, чем в клубе», — комментирует Колмакова. — К сожалению, в Новосибирске нет программ подготовки фитнес-персонала по профессиональным стандартам, и нам с коллегами приходится разрабатывать их самим, привлекая местные учебные заведения. А это время и дополнительные расходы.

При этом собеседник редакции отметила, что на фитнес-рынке Новосибирска практически нет прецедентов повышения ставок аренды. Напротив, арендодатели лояльно подошли к запросам партнеров и согласились на отсрочки платежей до стабилизации ситуации.

Еще один тренд, который, несмотря на санкции, сохраняется в 2022 году — ужесточение конкуренции.

— Сегодня в Новосибирске работают около 400 фитнес-центров, и их количество, а также плотность размещения в городе продолжает расти, заходят новые игроки. При этом мы наблюдаем изменение формата. Все чаще новые спортивные клубы открываются в жилых комплексах — по аналогии с магазинами формата «у дома», — поясняет Ольга Колмакова. — Для посетителя это удобно. Для рынка —стимулирующий фактор для повышения качества услуг и борьбы за клиента.

Об ужесточении конкуренции говорит и Екатерина Панферова. По ее оценке, это в большей степени обосновано действиями недобросовестных игроков рынка, которые продолжают работать «вчерную», привлекая сотрудников без профильного образования. Кроме того, очень больно по рынку бьет демпинг.

— Ни к чему хорошему это не приводит. Сейчас мы видим, что очень сильно сдал свои позиции Extreme Fitness. На его место в Новосибирске в том же сегменте пытается встать сеть Hammer, которая за пандемию открыла в городе много филиалов. В этом плане компания молодец, но качество услуг демпингующих клубов обычно оставляет желать лучшего, — комментирует Панферова.

По оценке Ольги Комаковой, ориентировочно в фитнес-центрах города сегодня занимаются 3-5% новосибирцев — на уровне прошлых лет, но более точную статистику вовлеченных в спорт горожан оценить сложно, так как она не до конца прозрачна.

Ранее редакция сообщала, что спортивный кластер около ЛДС пополнится еще одним объектом.