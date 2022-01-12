Банк «Левобережный» выдал более 900 кредитов по программе сельской ипотеки

Основной объем кредитования жилья в сельской местности пришелся на IV квартал прошлого года: с октября по декабрь банк оформил 539 кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей.
Сельская ипотека пользуется хорошим спросом среди россиян в целом и сибиряков в частности. Популярность программы обусловлена ее доступностью: ипотечные кредиты выдаются по самой низкой ставке до 3% годовых.
Программа рассчитана на 2020-2025 годы. При этом лимит субсидий, выделенных государством, ограничен. В связи с этим многие банки, в том числе Банк «Левобережный» (ПАО), приостановили прием заявок на сельскую ипотеку. Однако вы можете воспользоваться другими ипотечными программами и купить комнату, квартиру, дом либо построить свое жилье. Выбрать подходящую программу и сразу рассчитать примерный платеж можно на сайте банка.
По всем вопросам вас готовы проконсультировать специалисты по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах:
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
г. Асино, ул. Советская, 30;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а.
Оставьте заявку на ипотеку на сайте или в мобильном приложении BL-online, и вам перезвонят.
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать