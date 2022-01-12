Банк «Левобережный» выдал более 900 кредитов по программе сельской ипотеки

Основной объем кредитования жилья в сельской местности пришелся на IV квартал прошлого года: с октября по декабрь банк оформил 539 кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Сельская ипотека пользуется хорошим спросом среди россиян в целом и сибиряков в частности. Популярность программы обусловлена ее доступностью: ипотечные кредиты выдаются по самой низкой ставке до 3% годовых.

Программа рассчитана на 2020-2025 годы. При этом лимит субсидий, выделенных государством, ограничен. В связи с этим многие банки, в том числе Банк «Левобережный» (ПАО), приостановили прием заявок на сельскую ипотеку. Однако вы можете воспользоваться другими ипотечными программами и купить комнату, квартиру, дом либо построить свое жилье. Выбрать подходящую программу и сразу рассчитать примерный платеж можно на сайте банка.

По всем вопросам вас готовы проконсультировать специалисты по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

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