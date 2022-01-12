Рекламодателям

Банк «Левобережный» выдал более 900 кредитов по программе сельской ипотеки

  • 12/01/2022, 15:04
В 2021 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 922 клиента банка приобрели жилье за городом на сумму более 2 млрд рублей.

Новости компанийОсновной объем кредитования жилья в сельской местности пришелся на IV квартал прошлого года: с октября по декабрь банк оформил 539 кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Сельская ипотека пользуется хорошим спросом среди россиян в целом и сибиряков в частности. Популярность программы обусловлена ее доступностью: ипотечные кредиты выдаются по самой низкой ставке до 3% годовых.

Программа рассчитана на 2020-2025 годы. При этом лимит субсидий, выделенных государством, ограничен. В связи с этим многие банки, в том числе Банк «Левобережный» (ПАО), приостановили прием заявок на сельскую ипотеку. Однако вы можете воспользоваться другими ипотечными программами и купить комнату, квартиру, дом либо построить свое жилье. Выбрать подходящую программу и сразу рассчитать примерный платеж можно на сайте банка.

По всем вопросам вас готовы проконсультировать специалисты по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
г. Асино, ул. Советская, 30;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте или в мобильном приложении BL-online, и вам перезвонят.

Фото предоставлено пресс-службой банка

169

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы сельская ипотека недвижимость Банк Левобережный


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Модульное здание аэропорта «Диксон» в Красноярском крае горело более 12 часов

10/01/2022, 17:53

Ушел из жизни Анатолий Квашнин

07/01/2022, 21:00

Сибирский девелопер получит от Банка ДОМ.РФ около 1,5 млрд рублей для возведения ЖК в Томске

29/12/2021, 18:50

Актуальный разговор

Интервью

Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

Все материалы
Лента новостей

Социально ориентированные предприятия могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию проекта

12/01/2022, 15:08

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

12/01/2022, 14:25

Академпарк включен в федеральный реестр промышленных технопарков

12/01/2022, 13:30

Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

12/01/2022, 13:15
Популярное

В России зарегистрирована тест-система для выявления штамма «Омикрон»

12/01/2022, 12:31

Какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии

12/01/2022, 09:48

Чай Пуэр: эффект от употребления и как его заваривать?

11/01/2022, 19:44

Что делать и куда обращаться, если шумные соседи не дают покоя

11/01/2022, 17:39

Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирской области

11/01/2022, 13:47

Как защититься от возможного мошенничества при оформлении сделки с недвижимостью дистанционно

11/01/2022, 10:39

Минимальный пакетный тариф на мобильную связь снизился на 15%

10/01/2022, 16:13
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Новости компаний

«Ростелеком» подарил новосибирцам новогодние праздники в классическом стиле

12/01/2022, 10:52

Региональные власти высоко оценили уровень корпоративных коммуникаций АО «РЭС»

12/01/2022, 10:40

Пенсионерам дарят 1000 рублей за перевод пенсии в Банк «Левобережный»

11/01/2022, 16:59

Объём сделок с недвижимостью «Метр квадратный» достиг 1 трлн рублей

11/01/2022, 15:19

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска изыщут средства на рост зарплат работникам, убирающим снег

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

Нестационарную торговлю в Новосибирске снова планируют передислоцировать

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

Политика

Новости Новосибирской области

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Недвижимость

новости Новосибирска

На ЛДС установят оборудование финского производителя ICEPRO

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

Агропром

Новости Новосибирска

На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Транспорт

Новости Новосибирска

На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

Медицина

Новости Новосибирской области

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

Авто

Новости Новосибирской области

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Фильмы Нового года-2021. Мы все умрем. И поделом!

Большинство травм на новогодних каникулах дети получили в неорганизованных местах отдыха

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска