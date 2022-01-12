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Особенности твердотопливных котлов

  • 12/01/2022, 15:04
Твердотопливные котлы представляют собой отопительное оборудование, применяемое в зданиях различного назначения.

Они могут быть стальными или чугунными. В таких котлах синтез энергии происходит в результате сгорания топлива, обладающего твердой консистенцией.

Что делать, если падает давление в котле

Одна из проблем, с которой сталкиваются владельцы твердотопливных котлов (https://modernsys.com.ua/), заключается в падении давления. Чаще всего такое происходит при разгерметизации труб, сопровождающейся утечкой теплоносителя. Среди других причин можно назвать неправильный монтаж и использование. Если падает давление в котле – это может привести к его аварийному отключению.

Важно установить причину такой неисправности и как можно быстрее ее устранить. Если самостоятельно это сделать не получается, следует вызывать специалиста. К поиску и ликвидации неисправностей нужно подходить со всей серьезностью. При необходимости замены деталей применять исключительно качественные запчасти.

Основные преимущества твердотопливных котлов – стоит ли их устанавливать?

У отопительных устройств, работающих на твердом топливе, имеются как плюсы, так и минусы. Среди достоинств такого оборудования можно выделить:

  1. Независимость от электроснабжения.
  2. Приемлемую стоимость топлива.
  3. Высокую энергетическую эффективность.

Такие котлы нуждаются в постоянном обслуживании, им требуются определенные виды топлива. Для розжига подойдет исключительно то топливо, которое предусматривает производитель. Место размещения подобного оборудования нуждается в специальной отделке. Предпочтение следует отдавать жаростойким материалам.

На каких видах топлива могут работать котлы

Чаще всего котлы из этой линейки функционируют на дровах либо каменном угле. Они также могут работать на антраците, опилках и стружках, торфе. Мощность отопительного оборудования во многом зависит от калорийности топлива, на котором оно функционирует. Важно соблюдать рекомендации производителя. Если заполнять устройства, которые должны работать на угле дровами, КПД снизится примерно на 15%.

Топливо может представлять собой паллеты или брикеты. Во втором случае рекомендуется применять те, которые сделаны при помощи давления пресса. При распадении брикета на части, его применяют в качестве дополнительного топлива.

Изготовление паллет для котлов также происходит при участии пресса. Они должны быть светлыми. Такой цвет говорит о том, что паллеты содержат кору с песком, оставшиеся в процессе лесозаготовки.

Дрова расходуются экономичнее, если они хорошо высушены. Контроль этого момента позволит добиться максимальной мощности отопительного агрегата. Применение влажного топлива приводит к снижению КПД. Его нужно хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Как выбрать котел, работающий на твердом топливе

Предпочтение следует отдавать оборудованию, работающему на том топливе, которое наиболее доступно в конкретном случае. Ориентироваться нужно и на рекомендации производителя. Если дом находится в местности, где много лесов, стоит купить котел, функционирующий на дровах.

Для строений, расположенных в степной зоне, выбирают оборудование, работающее на торфяных брикетах.

Если здание, которое предстоит отапливать, располагается в универсальной местности, купите котел, подходящий по мощности и устраивающий по стоимости.

Мощность отопительного оборудование является одним из ключевых моментов выбора. Ее рассчитывают исходя из площади здания, которое предстоит обогревать. Покупать чересчур мощный котел для маленького домика нет смысла. И, наоборот, недостаток мощности при обогреве просторного здания приведет к тому, что в помещениях будет холодно.

Скорость горения твердого топлива не поддается динамической регулировке, но, несмотря на это, производителями предлагаются не только одноконтурные, но и двухконтурные модели твердотопливных котлов. Вторая разновидность позволяет не только отапливать здание, но и греть воду, если возникает такая необходимость.

Выбирайте отопительное оборудование проверенных производителей, которые могут предоставить гарантию. Читайте отзывы, советуйтесь с профессионалами.

Чтобы избежать проблем с котлом, работающим на твердом топливе, необходимо изучить предписания и рекомендации по его эксплуатации. В преддверии отопительного сезона рекомендуется выполнять чистку дымохода. Ничто не должно препятствовать отведению продуктов горения.

Отопительная система заполняется исключительно водой. При ее заливке котел должен быть полностью остывшим. Важно исключить попадание воздуха в систему.

Правильный выбор, установка и обслуживание твердотопливного котла гарантируют его беспроблемную эксплуатацию.

Фото с сайта Modernsys

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Теги : оборудование


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