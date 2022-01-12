МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Самыми цифровыми путешественниками в Новосибирской области стали пассажиры железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, сравнив мобильный трафик своих абонентов в ключевых транспортных хабах региона. В прошлом году пассажир, выезжающий из Новосибирска на поезде, использовал в среднем в 10 раз больше интернета, чем вылетающий на самолете.

Чаще всего путешественники с сим-картами оператора чекинились на железнодорожном вокзале в Новосибирске – в 2021 году количество абонентов увеличилось в 1,5 раза. Транспортный узел второй год подряд становится самым активным и по количеству пассажиров, и по объему трафика. ЖД-вокзал в Новосибирске также показывает хорошую динамику – абонентов по сравнению с предыдущим годом здесь стало больше на 65%. Чаще всего помимо новосибирцев на вокзале отмечались жители Москвы, Барнаула, Иркутска, Кемеровской области, а также Республики Якутия.

Ослабление санитарных ограничений положительно сказалось и на востребованности авиасообщения. В 2021 году в аэропорту Новосибирска побывало в 1,5 раза больше абонентов компании, чем за аналогичный период предыдущего года. Так в апреле, который стал самым популярным месяцем для путешествий на самолете, мобильная активность в терминале была в 2 раза больше, чем в январе, на который приходится самый низкий трафик. По данным оператора, в международном аэропорту Толмачево кроме жителей области чаще всех регистрировались пассажиры из Москвы, Иркутска, Красноярска, Кемеровской области, а также из Якутии.

«МегаФон понимает насколько важна качественная связь на таких стратегических объектах как аэропорты и вокзалы. Поэтому мы строим и модернизируем базовые станции в транспортных хабах Новосибирской области, чтобы наши абоненты могли во время ожидания рейса посмотреть фильм или решить рабочие вопросы. А по приезду – сразу же позвонить или написать своим близким. Востребованность цифровых услуг подтверждает почти двукратный рост мобильного трафика МегаФона в ключевых транспортных узлах региона в 2021 году», – комментирует Галия Сайфутдинова, директор МегаФона в Новосибирской области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.