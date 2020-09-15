Банк «Левобережный» выплатил кешбэк за август

Ежемесячно держатели банковских карт получают возврат денежных средств за покупки товаров и услуг в размере 1% от суммы операций, а для покупок, попавших в категорию «Сюрприз» — до 10%. По итогам августа категорией «Сюрприз» стали «Палатки, кемпинги, дома на колесах».

Кешбэк в размере 5% от суммы покупок в категории «Сюрприз» начисляется по дебетовым картам Visa, Mastercard и «Мир» и по кредитным картам Visa и Mastercard. Выплаты осуществляются при совершении 15 и более операций оплаты товаров и услуг за 1 календарный месяц, а также при условии использования в течение месяца мобильного приложения BL-online.ru. Всего на свой счет можно вернуть от 150 до 1000 рублей в месяц и сэкономить таким образом деньги на чашку кофе, оплату услуг ЖКХ и любые другие покупки.

Владельцам премиальных дебетовых карт «Мир Премиум», Visa Infinite и Platinum, Masterсard Black Edition и Platinum, которые заходили в мобильное приложение BL-online.ru хотя бы 1 раз в августе, Банк «Левобережный» возвратил 10% за покупки в категориях «Сюрприз», «Магазины ткани, ниток, рукоделия, шитья» и «Электрическое оборудование, оборудование для водопровода и отопительной системы». Сумма кешбэка составляет от 250 до 5000 рублей, которые также можно потратить на неограниченный ассортимент товаров и услуг.

Категорию «Сюрприз» за сентябрь Банк «Левобережный» (ПАО) объявит в начале следующего месяца. Узнать все категории «Сюрприз», одна из которых будет выбрана по итогам сентября, можно в разделе «Кешбэк».

Фото предоставлено пресс-службой банка