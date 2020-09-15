«Оппозиция проехала по политике экономическим утюгом»

— Владимир Александрович, можете прокомментировать ключевые особенности прошедшей избирательной кампании в Новосибирской области?

— На мой взгляд, прошедшие выборы не принесли каких-то экстремальных изменений. Да, в заксобрании «Единая Россия» и КПРФ немного сдали позиции, ЛДПР потеснила «Справедливую Россию», пришли «Новые люди», «Партия пенсионеров». В горсовете «Единая Россия» потеряла больше голосов, плюс пришла коалиция… Но приоритет и в городе, и в области все равно остался за партией власти.

Если говорить о тонкостях произошедших изменений, то стоит отметить: «Единая Россия» и КПРФ потеряли места не по политическим мотивам, якобы «идеология КПРФ, «Единой России» устарела». Коалиция «Новосибирск 2020»/Сергей Бойко, Ростислав Антонов и прочие представители оппозиции активно критиковали в своих роликах экономическую сторону деятельности власти: «Локоть не ремонтирует дороги», «Локоть не может нормально содержать ЖКХ» и т.д., то есть мэр слаб, а депутаты горсовета шестого созыва это поддерживают. То же коснулось и «Единой России»: мол, «вы, ребята, у власти стоите, а ничего не выполняете». Так что оппозиция по политике проехала экономическим утюгом. Выводы из этого нужно делать всем партиям и одномандатникам. Как бы вы ни говорили, что вы законодательная власть, а не исполнительная, если не будете встречаться с народом, не оказывать людям реальную помощь, требовать с главы города, правительства региона, чтобы около школы положили «лежачего полицейского», построили детсад и т.д., или как бизнесмены не будете помогать людям (хотя это должна делать исполнительная власть), то хоть заагитируйтесь, выдвигайте самые лучшие лозунги — вы никогда не перешибете экономическую составляющую политикой.

Я бы даже сказал, что Коалиция достаточно спекулятивно отнеслась к экономической составляющей. Я не защищаю Локтя, но очень легко критиковать со стороны, а когда человек сам приходит к власти, то понимает, что там существует нехватка денег, там не все так просто, что нужно договариваться, ездить в Москву… Конечно, критиковать нужно, но не все вопросы так легко решаемы, как хотелось бы, поэтому нужно быть объективными.

Тем не менее Ренату Сулейманову, правой руке Анатолия Локтя, проигравшему координатору Коалиции «Новосибирск 2020» Сергею Бойко в Центральном округе, главой которого является коммунист, нужно сделать очень серьезные выводы.

Вторая особенность прошедшей кампании: рекламой пренебрегать нельзя. Она является двигателем прогресса. Партия «Новые люди» вложила в рекламу более 30 млн рублей, и эти вложения сработали, дав партии 3 мандата в региональном парламенте. Да, «Единая Россия» потратила на рекламу, в том числе наружную, больше, чем «Новые люди», в этой партии было много крутых бизнесменов, но при этом у них было мало внимания уделено агитационной работе, встречам с избирателями. Пару раз выступить на округе, выпустить листовочку — это уже не работает. Мало внимания уделялось агитационной работе в современном формате: через соцсети и интернет.

Кроме того, нужно очень внимательно относиться к самой рекламе. Нарисовать на баннере тот же цветочек, который сработал 5 лет назад, — неверно. Фото кандидата с половиной головы, штрихкод — не работает. «Партия Роста», которую консультировали федеральные политтехнологи, таскала по городу ростовые куклы, но не добилась ничего. Реклама должна соответствовать политической действительности, региональному менталитету избирателей, и лучше всего в этот тренд удалось попасть партии «Новые люди». Выводы о необходимости более плотной работы с рекламной составляющей должны сделать партии, которые планируют идти в Госдуму.

Результаты трехдневного голосования, которое также стало особенностью политической кампании-2020, еще предстоит изучить. Оно сработало, только пока непонятно, кому от этого стало хорошо, а кому плохо. Специалисты должны разобраться, существовал ли где-то подвоз избирателей, нужно ли подгонять людей, а потом делать выводы: стоит ли оставлять три дня для голосования или вернуться к одному. По «Умному голосованию» оценку не может дать никто, оно неуправляемо и подвержено спекулятивному влиянию.

Кстати, хочу отметить, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников с честью отыграл кампанию- 2020. Зная обстановку в регионе и в партии, политические настроения новосибирцев, он не побоялся встать во главе списка «Единой России» и прошел эти выборы.

— Как оцениваете явку на прошедших выборах?

— Явка, которую мы получили — около 25%, такая, какая есть, и пока вряд ли стоит ожидать, что в ближайшие года на местных выборах она как-то изменится в большую сторону. Примерно такой же результат можно увидеть на выборах во всех крупных мегаполисах России последние лет 10. Когда-то мы считали катастрофой для избирательного института, что на участки приходили 45-52% избирателей, потом 33%, а сейчас и 20-25% — хороший результат. Это болезнь федерального уровня.

— Почему так происходит?

— Во-первых, избиратель не верит тем обещаниям, которые дают кандидаты, рвущиеся во власть. Очень много примеров нереализованных задач.

Во-вторых, в советское время люди верили в избирательный институт, а высокая мобилизация достигалась за счет совместных мероприятий, праздников, которые в обществе проходили постоянно. Сейчас все настолько разобщены (кафе, интернет, IPhone), что привычные нам инструменты в избирательном институте не работают. Если не включить что-то новое, то явка продолжит падать.

Существуют предложения законодательно обязать всех граждан приходить на избирательные участки, как происходит в некоторых странах мира, ввести штрафы за отказ в голосовании. Но при этом сразу же поднимаются возмущенные общественники, блогеры и говорят о возврате к 1937 году. На мой взгляд, институт явки необходимо повышать — через сплочение общества, самодисциплину избирателей или административные меры, но делать это необходимо. Если же явка продолжит падать, то проще упразднить институт депутатов и возложить все обязанности на исполнительную власть. Другой вопрос — насколько сама власть готова привлекать людей на участки за счет административных мер: результат таких выборов может быть очень непредсказуем. Но сушить явку дальше нельзя.

— Можете предположить, как сейчас будет работать горсовет? «Единая Россия» потеряла там большинство, но уже появилась информация о том, что три самовыдвиженца планируют войти во фракцию, то есть партия вновь будет играть ключевую роль в принятии решений на городском уровне.

— Самовыдвиженцы всегда принимали решение о вхождении в какие-то фракции. С другой стороны, сейчас в горсовет вошло довольно много самовыдвиженцев, и, в принципе, они могут принять решение и создать отдельный блок. Думаю, что сейчас все эти вопросы решаются в ходе переговоров. На личном опыте хочу сказать, что выход из партии отнюдь не означает, что эта партия перестанет работать с человеком — депутатом, главой муниципального образования и т.д. Если за ним стоит народ, то партия в любом случае будет стараться с ним договариваться. Сейчас наступило время дипломатии. Посмотрим, кто насколько славирует. Выбор на совести самовыдвиженцев и блоков.

В целом же, проанализировав результаты выборов в региональный парламент Новосибирска и заксобрание Новосибирской области, могу отметить, что впервые с 2004 года в представительные органы власти начинают возвращаться самовыдвиженцы. Думаю, что сейчас наступает их время. Не зря самовыдвиженцам разрешили выдвигать свои кандидатуры в Госдуму.

— Сейчас ключевой вопрос — кто будет избран на пост председателей горсовета и регионального парламента. Тут могут быть сюрпризы?

— Если учесть, что большинство в заксобрании и, возможно, в горсовете, будет у «Единой России», то естественно, что партия власти будет решать этот вопрос с учетом собственных интересов. Это нормально. В горсовете, конечно, будет посложнее провести нужную кандидатуру, но это вопрос решаемый. Дмитрий Асанцев (Глава горсовета шестого созыва. — Ред.) показал себя самым договороспособным человеком из политиков городского формата, который может выстраивать грамотные отношения с разными уровнями власти и политическими силами. Но какие-то сюрпризы в связи с приходом самовыдвиженцев, в том числе от Коалиции, скорее всего будут. У спикера заксобрания шестого созыва Андрея Шимкива более жесткая дипломатия, она носит своеобразный характер. Наверняка и внутри фракции есть те, кто не хочет его переизбрания, но вроде должны договориться. У него есть поддержка от исполнительной власти. Думаю, что сейчас Дмитрий Асанцев и Андрей Шимкив принимают все меры, чтобы продлить свои полномочия в новом созыве.

— Можно ли опыт политической борьбы с помощью экономической повестки, обкатанный в Новосибирске, переложить на другую кампанию? Например, в других регионах, на выборах в Государственную Думу…

— В каждом регионе свои тонкости, но экономическую составляющую будут переносить на все кампании. Ситуация в стране сейчас такова, что избиратели ждут именно экономической помощи, улучшения жизни. Мы не нищие, но уровень жизни у нас достаточно бедноватый.

Считаю, что максимум через неделю в регионе начнется подготовка к следующим выборам — 2021 года. Все партии и объединения будут анализировать результаты прошедшей кампании, обсуждать, какие элементы будут использовать в своей дальнейшей работе. Не исключаю, что оппозиция будет создавать коалиции, блоки для получения мандата в нижнюю палату Федерального Собрания.