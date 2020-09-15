Депутатов седьмого созыва областного парламента призвали к конструктиву

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив встретились с лидерами политических партий, прошедших в состав областного парламента по итогам завершившейся накануне избирательной кампании, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

—Представительство в Законодательном Собрании региона – это очень достойный результат, и я в вашем лице поздравляю с этим всех ваших коллег. Я полностью удовлетворён тем уровнем взаимоотношений, которые сложились в последние годы как между правительством региона и Законодательным Собранием, так и между депутатскими объединениями, представляющими в Заксобрании различные политические партии. Самая крупная политическая сила – партия «Единая Россия» – никогда не пользовалась в нашем парламенте правом большинства, мы всегда находили возможность провести дополнительные консультации и найти компромиссное решение. По предварительным результатам состоявшихся выборов, в новом созыве у партии «Единая Россия» снова будет большинство. На данный момент идёт формирование фракции в составе 46 депутатов (из 76) – это 60% от общего количества голосов. Но я, как губернатор и как секретарь регионального отделения партии подтверждаю, что намерен добиваться сохранения и укрепления сложившихся конструктивных взаимоотношений. Надеюсь, это скажется на работе всего Законодательного Собрания, которое мы рассматриваем как рабочий, а не политический орган, который готовит и принимает решения, в первую очередь, социально-экономического характера, необходимые для развития региона. Хотелось бы, чтобы мотивами грядущих дискуссий были интересы жителей, а не политические амбиции или коммерческие интересы. Необходимо, чтобы принципы работы, сложившиеся в шестом созыве, строго соблюдались и депутатами седьмого созыва Законодательного Собрания нашего региона. Оперативность и качество принятия решений, которые совместно вырабатывались правительством и депутатским корпусом, были на самом высоком уровне. Мои коллеги, заместители, члены правительства готовы и дальше конструктивно взаимодействовать с депутатами, — подчеркнул Андрей Травников.

Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив призвал депутатов к конструктивной работе.

— Наверняка вы все видели, как работали депутаты 6-го созыва – профессионально, конструктивно. Призываю вас к такой же плодотворной работе. Фракция «Единой России», действительно, ни разу не воспользовалась правом большинства – мы всегда находили компромисс. Ни единого решения не было принято без согласования с депутатами других фракций. Будет очень много проблем, вопросов, мы будем встречаться, разговаривать, находить оптимальные решения и направлять все наши силы не на реализацию своих политических амбиций, а на развитие Новосибирской области и города Новосибирска, — сказал он.

Напомним, что в Законодательное Собрание Новосибирской области седьмого созыва будут представлены следующие политические объединения: партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», партия «Новые люди» и партия «Родина». Заксобрание формируется по смешанной системе – 38 депутатов избираются по партийным спискам и 38 – по одномандатным округам. В бюллетень для голосования по единому областному избирательному округу по пропорциональной системе было включено 10 политических партий, из них необходимый для представительства в парламенте 5-процентный барьер преодолели шесть: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

По одномандатным избирательным округам 27 мандатов получают кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», 6 – КПРФ, 2 – партия «Родина» и 3 мандата – кандидаты, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения.

Окончательные результаты Избирательная комиссия Новосибирской области определит после того, как все территориальные комиссии представят свои результаты.