Банк «Левобережный» запустил новый сервис по подтверждению выдачи банковской гарантии по 44-ФЗ

Документ с ЭП банка автоматически приходит ему на электронную почту в момент выдачи гарантии.

Банк «Левобережный» улучшил сервис для корпоративных клиентов, участвующих в госзакупках. Помимо того, что они получают подтверждающий документ с размером уплаченной комиссии по банковской гарантии в ОНЛАЙН-офисе, бенефициару направляется подтверждение о ее выдаче. И все это – автоматически, сразу после получения гарантии в банке в беззаявительном порядке.

Напомним, что оформить банковскую гарантию можно онлайн, без визита в банк. Для этого просто оставьте заявку на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. Выдача осуществляется по рамочному соглашению, что позволяет клиенту пользоваться гарантиями непрерывно, без необходимости заключения и подписания нового договора каждый год.

Сумма банковской гарантии – до 48 млн рублей (до 10 млн рублей – без документов), срок – до 5 лет, тарифы – от 1,5% годовых, без залога и поручителей.

Получить консультацию о возможностях кредитования вы можете по телефону 8-800-3333-555, у своего персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).