Заместитель Андрея Маерчука временно займет пост главы ГИБДД по Новосибирской области

Сегодня, 29 апреля, стало известно о смерти Андрея Маерчука, руководителя Управления ГИБДД по Новосибирской области. В местных СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщается, что он умер от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений.

— Пока руководство принимает решение о назначении нового начальника региональной Госавтоинспекции, обязанности будет исполнять Игорь Анатольевич Суханов, один из заместителей, — сообщил Infopro54 начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Игорь Суханов родился 5 сентября 1967 года в Новосибирске. В 1994 году закончил Сибирскую государственную академию путей сообщения, в 2015 году в том же вузе получил диплом юриста. С 1991 года он начал работать инспектором ДПС, до 2008-го занимал различные должности в ГИБДД. Тогда Игоря Суханова назначили заместителем начальника УФМС по НСО по тыловому обеспечению.