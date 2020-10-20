Банк «Открытие» аккредитовал еще пять ЖК в Новосибирске

ПАО «Банк ФК Открытие» аккредитовал жилые комплексы «Эскимо» ГК «Стрижи», «Infinity. Новый квартал на Родниках» компании «Энергомонтаж», «Акварельный 3.0» от ГК «Союз-Инвест», «На Обской,826» от ГК «ОЛМА» и ЖК «Енисей» от ГК «Сибмонтажспецстрой». Покупателям квартир банк «Открытие» предлагает новые выгодные условия по ипотеке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что приобрести жилье в этих жилых комплексах можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой 6,5% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%, по «Семейной ипотеке» ставка составляет 4,7%.

— Клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное — от 7,6% при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование — от 7,8% годовых. Минимальная ставка — по программе «Семейная ипотека» на новостройки (4,7%), — добавили в пресс-службе.

Фото: ГК Стрижи