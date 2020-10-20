Качественное изготовление металлоконструкций

С помощью современного оборудования компания не только изготавливает металлоконструкции различных размеров и типов, но и обрабатывает их защитным покрытием продлевающим срок службы на десятилетия.

Услуги компании

Изготовление металлоконструкций должно выполняться в соответствии с техническим заданием и принятыми в промышленности гостами. Это отражается на качестве конечной продукции.

Вот далеко не полный перечень металлоконструкций:

Колонны, фермы, связи, прогоны, балки, ограждения балконов и лестниц. В целом это комплекс изделий широко применяемых в строительстве. Для дорожного строительства: закладные, опалубки, барьеры опоры. Изделия, относящиеся к малым металлоконструкциям: флагштоки, козырьки для окон и дверей, поручни и перила для лестниц, ограждения, настилы, экраны и каркасы. Довольно сложно описать весь ассортимент изделий, представляемых в данной категории, главное это то, что настоящие специалисты способны выполнить любой, даже сугубо индивидуальный заказ. Энергетическая индустрия: высококачественные опоры для линий электропередач, прожекторов и другой осветительной техники, молниеотводы, траверсы, шины заземления, различные узлы креплений. Баки, поддоны и другие транспортировочные емкости для жидких или сыпучих товаров. Нестандартные заказы клиента. Даже если изделие штучное и имеет малые габариты.

Кроме изготовления металлоконструкций, компания Авалонинвест выполняет ряд специфических услуг:

Разработка и чертежей и схем металлических конструкций для заказчика. Расчёт смет на изготовление изделий. Резка метала плазмой или лазером. Обработка метала токарными и фрезерными станками. Горячее цинкование металлических конструкций или их хромирование. Доставка готовых контракций и изделий на указанный заказчиком адрес.

Покрытие метала антикоррозийными составами

Металлоконструкции широко применяются в самых разных сферах: от народного хозяйства до энергетики и строительства. Их изготавливают в соответствии с принятыми ГОСТами только из качественного металла. Все конструкции проходят обработку для защиты от коррозии.

Помимо традиционного окрашивания металла антикоррозийной краской, компания Авалонинвест применяет способ горячего цинкования. То есть покрытия металлических изделий слоем цинка не подающегося коррозии. Происходит это после окончательной сборки изделия. Оно нагревается до нужной температуры и погружается в ёмкость с расплавленным цинком. Цинк оседает на поверхности метала тонким слоем и после остывания защищает его от воздействия влаги.

Все изделия до отправки к заказчику хранятся в сухих хранилищах, в условиях исключающих появление на ржавчины.

Компания Авалонинвест уже много лет представляет товары из металла, а также услуги по их перевозке и монтажу. Она сопровождает каждый заказ от начала и до конца. Если заказчик пожелает, то создание чертежей и расчёт сметы, произведут специалисты компании, опираясь на свой многолетний опыт и профессионализм.

Каждый клиент компании всегда остаётся доволен сотрудничеством. Это привлекает новых заказчиков, а старым партнёрам позволяет рассчитывать на гибкую систему скидок и бонусов.

Фото с сайта Avaloninvest