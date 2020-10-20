Качественное изготовление металлоконструкций

С помощью современного оборудования компания не только изготавливает металлоконструкции различных размеров и типов, но и обрабатывает их защитным покрытием продлевающим срок службы на десятилетия.
Изготовление металлоконструкций должно выполняться в соответствии с техническим заданием и принятыми в промышленности гостами. Это отражается на качестве конечной продукции.
Вот далеко не полный перечень металлоконструкций:
Кроме изготовления металлоконструкций, компания Авалонинвест выполняет ряд специфических услуг:
Покрытие метала антикоррозийными составами
Металлоконструкции широко применяются в самых разных сферах: от народного хозяйства до энергетики и строительства. Их изготавливают в соответствии с принятыми ГОСТами только из качественного металла. Все конструкции проходят обработку для защиты от коррозии.
Помимо традиционного окрашивания металла антикоррозийной краской, компания Авалонинвест применяет способ горячего цинкования. То есть покрытия металлических изделий слоем цинка не подающегося коррозии. Происходит это после окончательной сборки изделия. Оно нагревается до нужной температуры и погружается в ёмкость с расплавленным цинком. Цинк оседает на поверхности метала тонким слоем и после остывания защищает его от воздействия влаги.
Все изделия до отправки к заказчику хранятся в сухих хранилищах, в условиях исключающих появление на ржавчины.
Компания Авалонинвест уже много лет представляет товары из металла, а также услуги по их перевозке и монтажу. Она сопровождает каждый заказ от начала и до конца. Если заказчик пожелает, то создание чертежей и расчёт сметы, произведут специалисты компании, опираясь на свой многолетний опыт и профессионализм.
Каждый клиент компании всегда остаётся доволен сотрудничеством. Это привлекает новых заказчиков, а старым партнёрам позволяет рассчитывать на гибкую систему скидок и бонусов.
Фото с сайта Avaloninvest
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