Банк «Открытие» аккредитовал пять ЖК в Новосибирске

Банк «Открытие» аккредитовал жилые комплексы «Спектр», Группы компаний «Метаприбор», ЖК «Оникс» компании «Камея», «Пригородный простор 2.0» группы компаний «ПроГражданСтрой», «Сокольники» ПСК «Сибирь» и «Одесса» от КПД «Газстрой». Покупателям квартир ПАО Банк «ФК Открытие» предлагает новые выгодные условия по ипотеке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Приобрести жилье в этих жилых комплексах можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой 6,5% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%, — уточнили в банке.

Отмечается, что с 18 августа банк «Открытие» улучшил условия и по собственным ипотечным программам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное — от 7,6% при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование — от 7,8% годовых. Минимальная ставка по программе «Семейная ипотека» на новостройки составляет 4,7%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

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