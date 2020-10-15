Флаеры – секреты продаж

Заказать любое количество листовок без проблем можно в любом рекламном агентстве или типографии, например, здесь. Конечно, вы можете доверить всю работу по рекламе опытным сотрудникам, но для максимальной эффективности кампании стоит хотя бы немного разбираться в видах флаеров.

Формат флаера

Флаеры печатаются на бумаге различного формата: А6 – 148х104 мм; 2/3 А4 – 210х198 мм; еврофлаеры – 210х98 мм; А5; А4.

Рекламные носители изготавливают на матовой или глянцевой мелованной бумаге плотностью от 90 до 300 г/м2. Если позволяет бюджет кампании, можно изготовить флаер на фактурной бумаге.

Тип печати флаера зависит от тиража. Если вам нужно небольшое количество листовок, используется цифровой метод. При тираже от 1000 экземпляров целесообразно использовать офсетную печать, что дает возможность оптимизировать расходы на изготовление флаеров.

Обычно флаер красочный и яркий с обеих сторон. Для лучшей визуализации можно использовать ламинацию, перфорацию, покрытие УФ-лаком или фольгой.

Однократность

Для оценки эффективности рекламной кампании используется подсчет количества новых клиентов, которые воспользовались услугой или купили товар по флаеру. Такой анализ называется однократность применения флаера.

Формы скидки по флаерам

Скидка по флаеру – понятие относительное. Это может быть как определенный процент от полной стоимости товара/услуги, так и конкретная сумма. Также возможны другие варианты скидок, которые помогают клиенту экономить, не оплачивая полную стоимость.

Несколько примеров, какими могут быть флаеры со скидкой:

Получите скидку 10 % на покупку любых вещей из новой коллекции.

Обладатель флаера получает возможность бесплатно посетить мероприятие в определенные часы и дни.

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Обменяйте флаер на порцию вкусного кофе или мороженого. Актуально как для кафе, так и для различных мероприятий, где планируются угощения для присутствующих.

Закажите пиццу “Маргарита” и получите колу в подарок.

Варианты скидок зависят от возможностей и желаний клиентов. Если вы хотите привлечь большое количество новых клиентов, ваша скидка должна быть максимально привлекательной!

Чем привлекательнее предложение на флаере, тем меньше вероятности, что он отправится в ближайшую урну. Получив бесплатный вход в ночной клуб или на интересное мероприятие, многие владельцы флаеров с радостью изменят свои планы на ближайшие выходные. Хорошая скидка на вещи из новой коллекции будет стимулировать посетителя заглянуть именно в ваш магазин. А от возможности получить бесплатную услугу или товар в подарок вряд ли кто-то откажется.

Флаер дает ощущение виртуальной прибыли, поэтому хорошей скидкой пользуются очень часто, а это стимулирует рост продаж.

Как флаер действует на предъявителя

Обычно срок действия флаера ограничено, поэтому заинтересованное лицо старается непременно им воспользоваться. Броский дизайн флаера, выгодное манящее предложение создают ощущение исключительности. Ведь далеко не каждый имеет право на такую хорошую скидку, поэтому ни в коем случае не стоит от нее отказываться!

Как и где распространять флаеры?

Недостаточно создать красивый информативный флаер, важно, чтобы он попал к лицу, которого могут заинтересовать ваши услуги или товары. Например, пенсионеру ни к чему бесплатный вход на пенную вечеринку. А вот скидкой в аптеке или на услуги доставки он воспользовался бы с большей вероятностью.

Чтобы флаер попал в нужные руки, раздавать “летучие листовки” необходимо в максимальном месте скопления целевой аудитории.Если ваша цель – собрать как можно больше молодежи на открытии нового кафе или тематическом мероприятии, раздачу флаеров стоит организовать перед входами в колледжи, техникумы, университеты.

Если цель рекламной кампании – привлечение новых клиентов в магазин, раздавать флаеры лучше недалеко от входа. Это будет стимулировать потенциального посетителя зайти и воспользоваться выгодным предложением прямо сейчас. Если бутик находится на третьем этаже торгового центра, в раздача флаеров осуществляется на улице эффективность рекламы может быть значительно снижена. Не каждый захочет тратить время на поиски интересующего магазина или может просто уже забыть о вашем предложении, гуляя по бескрайним просторам ТЦ. Маркетологи считают, что оптимальное расстояние, на котором должен находиться промоутер с листовками – четыре-пять метров от входа в магазин. Такая же тактика используется при рекламе салонов красоты, фитнес-центров, развлекательных клубов.

по материалам сайта avgust-print.com

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