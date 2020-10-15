Обзор онлайн-кассы для ИП

Меркурий кассы используются в торговле, различных сферах услуг и общепите. Регистрация в налоговой займёт всего 2,5 часа: оформление ЭЦП, заключение договора с ОФД, настройка личного кабинета, подготовка кассы к работе, обучение работать с техникой и программами – всё это можно заказать в Центре кассовой техники «Hash Desk».
Меркурий 180Ф – портативное устройство, которое идеально подойдёт для денежных расчетов в области торговли, в том числе на выезде (автобусах, фургонах и маршрутных такси).
Онлайн-касса совершает операции учёта, а также контроля. Выполняет печать билетов, чеков и различных отчётных документов.
Для комфортной работы в маршрутном автобусе или в такси, оплату можно осуществить лишь одним нажатием на клавишу. У кассы яркий светодиодный двадцати четырёх разрядный дисплей, бесшумный термопринтер, аккумулятор с большой ёмкостью и высокий температурный диапазон. Дополнительно можно комплектовать восьмиразрядным светодиодным дисплеем для потребителей.
Подключение к сети может быть проводное, либо беспроводное (при помощи Wi-Fi либо мобильного оператора). Чтобы обеспечить доступ, можно использовать SIM-карту с подключенным тарифным планом, которую легко установить в слот онлайн-кассы Меркурий 180Ф.
Кассовый аппарат не только выдает чек потребителю, но и хранит фискальные данные на ФН в секретном, зашифрованном виде с последующей передачей ОФД, который отвечает за отправку данных в налоговые органы.
Функции онлайн-кассы Меркурий для ИП:
Производить расчеты через кассы можно только после регистрации устройства в налоговой службе. Рекомендуется обратиться в Центр кассовой техники для упрощения реализации данной задачи.
Цена онлайн-кассы Меркурий для ИП начинается от 8500 рублей. Стоимость устройства с фискальным накопителем – от 14750 рублей. Получить подробную консультацию можно, обратившись к специалисту.
Онлайн-касса Меркурий – это широкий функционал по доступной цене. Устройство элементарно в работе, эргономично и обладает лёгким весом.
Фото с сайта Центра кассовой техники Hash Desk
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