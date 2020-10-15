Обзор онлайн-кассы для ИП

Меркурий кассы используются в торговле, различных сферах услуг и общепите. Регистрация в налоговой займёт всего 2,5 часа: оформление ЭЦП, заключение договора с ОФД, настройка личного кабинета, подготовка кассы к работе, обучение работать с техникой и программами – всё это можно заказать в Центре кассовой техники «Hash Desk».

Кассовый аппарат Меркурий 180Ф для ИП

Меркурий 180Ф – портативное устройство, которое идеально подойдёт для денежных расчетов в области торговли, в том числе на выезде (автобусах, фургонах и маршрутных такси).

Онлайн-касса совершает операции учёта, а также контроля. Выполняет печать билетов, чеков и различных отчётных документов.

Для комфортной работы в маршрутном автобусе или в такси, оплату можно осуществить лишь одним нажатием на клавишу. У кассы яркий светодиодный двадцати четырёх разрядный дисплей, бесшумный термопринтер, аккумулятор с большой ёмкостью и высокий температурный диапазон. Дополнительно можно комплектовать восьмиразрядным светодиодным дисплеем для потребителей.

Подключение к сети может быть проводное, либо беспроводное (при помощи Wi-Fi либо мобильного оператора). Чтобы обеспечить доступ, можно использовать SIM-карту с подключенным тарифным планом, которую легко установить в слот онлайн-кассы Меркурий 180Ф.

Функциональные особенности кассы для ИП

Кассовый аппарат не только выдает чек потребителю, но и хранит фискальные данные на ФН в секретном, зашифрованном виде с последующей передачей ОФД, который отвечает за отправку данных в налоговые органы.

Функции онлайн-кассы Меркурий для ИП:

формирует данные;

передает информацию на бумажном носителе (в соответствии со статьей 4.7 Федерального закона №54 от 22.05.2003 в чеке должны быть указаны обязательные реквизиты);

поиск документов в памяти аппарата;

создание и печать отчетов.

Производить расчеты через кассы можно только после регистрации устройства в налоговой службе. Рекомендуется обратиться в Центр кассовой техники для упрощения реализации данной задачи.

Стоимость ККТ

Цена онлайн-кассы Меркурий для ИП начинается от 8500 рублей. Стоимость устройства с фискальным накопителем – от 14750 рублей. Получить подробную консультацию можно, обратившись к специалисту.

Онлайн-касса Меркурий – это широкий функционал по доступной цене. Устройство элементарно в работе, эргономично и обладает лёгким весом.

Фото с сайта Центра кассовой техники Hash Desk