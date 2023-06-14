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Банк Открытие банкротит новосибирскую компанию Бизнес-Инвест

  • 14/06/2023, 16:58
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Банк Открытие банкротит Бизнес-Инвест
Долг компании перед банком превышает 120 млн рублей.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ПАО Банк «ФК Открытие» о признании банкротом ООО «Бизнес-Инвест». Сумма иска составила 120 061 732,79 руб. Согласно информации на сайте суда, заявление было подано 9 июня. На текущий момент информации о принятии иска нет.

По данным Seldon Basis, ООО «Бизнес-Инвест» ─ создана в 2021 году в городе Новосибирске. Уставный капитал компании составляет 12 тысяч рублей. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Управляющим значится Алексей Каличкин. Согласно финансовой отчетности компании за 2022 год, чистый убыток компании составил 17 тыс. руб. при нулевой выручке.

Кроме того, Алексей Каличкин значится учредителем ООО «Текам» (по данным сервиса, учредителями являются ─ Алексей Каличкин (34% УК), соучредитель ООО «Бизнес-Инвест» Сергей Сошкин (33% УК) и бывший совладелец ООО «Бизнес-Инвест» Лариса Панина (33% УК)) и ООО «Витамакс- Томск». Стоит отметить, что 8 июня 2023 года в Арбитражный суд Новосибирской области в отношении ООО «Текам» также поступил иск от Банка Открытие о признании должника банкротом (сумма долга та же).

Согласно сервису Seldon Basis,, Алексей Каличкин является также управляющим в ЗАО «Компания Витамакс» (ей принадлежат такие товарные знаки, как «Витамакс» и «Фотодитазин»). В отношении данной компании в мае текущего года введено наблюдение по иску все того же «Открытия» (сумма долга также 120 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что Сбербанк банкротит компанию Доктор Фармер.

Фото: pixabay.com, succo

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Бизнес-Инвест банкротство Банк Открытие


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