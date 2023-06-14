Бюджет Новосибирской области: перезагрузка взаимодействия с бизнесом и формирование внутреннего спроса

Фактически все выступающие на публичных слушаниях, посвященных исполнению бюджета Новосибирской области за 2022 год, сделали акцент на том, что формирование и последующее исполнение областного бюджета проходило в условиях санкций в отношении России со стороны ряда государств.
— Главное в этих условиях преимущество для нашего региона — это высоко диверсифицированная экономика, — заявил глава областного Минфина Виталий Голубенко. — Это первый фактор. Второй — совокупность решений по стабилизации рынка, формированию внутреннего спроса. Третий — в период высочайшей неопределенности мы не дрогнули и продемонстрировали логичное решение, не стали секвестировать статьи бюджета, не пошли на неопределенность для бизнеса.
Сложившиеся условия, как следует из доклада министра, дали старт перезагрузке взаимоотношений бизнеса и органов государственной власти.
— Несмотря на номинальный рост прибыли предприятий в регионе рост издержек производства значительно опережал покупательные возможности, прежде всего внутреннего рынка, — сообщает министр. — По тем налогам, которые зачислялись в консолидированный бюджет области, мы выходим на темпы прироста валового регионального продукта.
По информации Минфина, объем инвестиций в региональную экономику в 2022 году составил 322,4 млн рублей (331,1 млн в 2021 году), индекс инвестиций в основной капитал в регионе оказался ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и по России в целом: Новосибирская область — 84,9%, Сибирский федеральный округ — 105,6%, Российская Федерация — 104,6%.
Среди отраслей наибольшую налоговую отдачу показали обрабатывающее производство, банковская сфера.
— Вся наша банковская система в прошлом году попала под внешние экономические санкции, из-за чего некоторые банки вынуждены поглощать внутренние отрицательные финансовые результаты, — говорит Голубенко. — Это сказалось и на налоговой отдаче, в том числе и по налогу на прибыль. Но банки справились.
Что касается остального бизнеса, то, как следует из доклада министра, в ближайшее время произойдет перезагрузка взаимодействия коммерческих и государственных структур.
— У нас не открытая экономика, а другая экономическая история, — комментирует глава Минфина. — Когда мы говорим о нашем бизнесе, который в доходах начинает зависеть от возможностей государства, то его следует ориентировать на пути, по которым он может развиваться. Не как раньше ориентировали на финансовые показатели, на рентабельность. Ориентируя бизнес на государственно-муниципальный заказ, мы говорим, что и для чего нужно производить, по какой цене мы будем покупать тот или иной продукт, указывать те направления, в которых бизнес будет работать с меньшей степенью риска. Мы уже не вернемся к уровню маржинальности 2010 или 2015 года.
В правительстве отмечают, что региональный бюджет 2022 года исполнен с профицитом в размере 4,8 млрд рублей при запланированном дефиците. Расходная часть исполнена на 92%. При этом исполнение госпрограмм — неравномерное: от 43,5% по программе повышения безопасности дорожного движения, до 122,5% по программе развития автодорог межмуниципального и местного значения.
— В прошлом году из-за непредсказуемости, когда я выступал на этой сцене, я обозначал большой объем ресурсов, которые предполагалось перевести в резервный фонд, чтобы застраховать от возможных рисков, связанных с падением покупательной способности зарплат работников бюджетной сферы, — говорит Виталий Голубенко. — По данным на май, уровень инфляции достигал почти 20%, финансовые резервы были востребованы. Мы давали возможность органам власти сделать все необходимые уточнения. Эти ассигнования сформировали переходящие остатки на 2023 год. Те вопросы, которые мы не решили в 2022 году, учтены в бюджете 2023 года.
Напомним, что предложение правительства направить в резервный фонд более 20 млрд рублей вызвало резкое противодействие депутатов Заксобрания. Депутаты припомнили чиновникам неисполнение бюджета по ряду программ, те, со своей стороны, говорили, что это не неисполнение, а профицит за счет переходящих остатков. В результате законодательная и исполнительная ветви власти «сторговались» на сумме резервного фонда чуть более 5 млрд рублей. А полгода спустя муниципальные депутаты «запросились» в специальную комиссию мэрии Новосибирска, контролирующую распределение резервного фонда на городском уровне.
Варианты, куда можно потратить оставшиеся средства, министру в ходе слушаний предложили участники из районов области.
— В этом году из резервного фонда были потрачены на поощрение глав районов и городских округов 24,3 млн рублей, — говорит общественница из Бердска Светлана Рябоконь. — Предлагаю эту сумму признать нецелевым использованием бюджетно-душевого финансирования. Направить эти средства на восстановительные работы здания Бердской городской больницы и всех прилегающих к нему территорий.
Однако, как выяснилось, в бюджет текущего года уже внесены поправки, касающиеся упомянутой больницы.
Ряд предложений поступил и из отдаленных районов области.
— У нас есть предложение относительно объектов капитального строительства: включить в бюджет на следующий год проектирование таких объектов, — говорит глава Усть-Таркского района Сергей Синяев. — Сейчас оно происходит за счет местного бюджета. Второе — наш район находится от областного центра на расстоянии 550 км. Сложно за счет местного бюджета направить туда команды спортсменов, учащихся, творческие коллективы.
Среди рекомендаций правительству области от участников слушаний в целях поддержания устойчивости областной экономики:
В целях поддержания и развития малого и среднего предпринимательства (МСП):
В процессе исполнения бюджета продолжить работу по:
Ранее редакция сообщала, как потребности бизнеса превышают возможности регионального бюджета.
Фото Евгении Серегиной
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