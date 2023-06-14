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Бюджет Новосибирской области: перезагрузка взаимодействия с бизнесом и формирование внутреннего спроса

  • 14/06/2023, 17:24
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Бюджет Новосибирской области: перезагрузка взаимодействия с бизнесом и формирование внутреннего спроса
В Новосибирской области состоялись общественные слушания по исполнению бюджета за 2022 год. Какие основные тренды наметились?

В условиях санкций

Фактически все выступающие на публичных слушаниях, посвященных исполнению бюджета Новосибирской области за 2022 год, сделали акцент на том, что формирование и последующее исполнение областного бюджета проходило в условиях санкций в отношении России со стороны ряда государств.

Главное в этих условиях преимущество для нашего региона это высоко диверсифицированная экономика, заявил глава областного Минфина Виталий Голубенко. Это первый фактор. Второй совокупность решений по стабилизации рынка, формированию внутреннего спроса. Третий  в период высочайшей неопределенности мы не дрогнули и продемонстрировали логичное решение, не стали секвестировать статьи бюджета, не пошли на неопределенность для бизнеса.

Рост издержек и новые принципы взаимодействия с бизнесом

Сложившиеся условия, как следует из доклада министра, дали старт перезагрузке взаимоотношений бизнеса и органов государственной власти.

Несмотря на номинальный рост прибыли предприятий в регионе рост издержек производства значительно опережал покупательные возможности, прежде всего внутреннего рынка, сообщает министр. По тем налогам, которые зачислялись в консолидированный бюджет области, мы выходим на темпы прироста валового регионального продукта.

По информации Минфина, объем инвестиций в региональную экономику в 2022 году составил 322,4 млн рублей (331,1 млн в 2021 году), индекс инвестиций в основной капитал в регионе оказался ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и по России в целом: Новосибирская область 84,9%, Сибирский федеральный округ 105,6%, Российская Федерация 104,6%.

Среди отраслей наибольшую налоговую отдачу показали обрабатывающее производство, банковская сфера.

Вся наша банковская система в прошлом году попала под внешние экономические санкции, из-за чего некоторые банки вынуждены поглощать внутренние отрицательные финансовые результаты, говорит Голубенко. Это сказалось и на налоговой отдаче, в том числе и по налогу на прибыль. Но банки справились.

Что касается остального бизнеса, то, как следует из доклада министра, в ближайшее время произойдет перезагрузка взаимодействия коммерческих и государственных структур.

У нас не открытая экономика, а другая экономическая история, комментирует глава Минфина. Когда мы говорим о нашем бизнесе, который в доходах начинает зависеть от возможностей государства, то его следует ориентировать на пути, по которым он может развиваться. Не как раньше ориентировали на финансовые показатели, на рентабельность. Ориентируя бизнес на государственно-муниципальный заказ, мы говорим, что и для чего нужно производить, по какой цене мы будем покупать тот или иной продукт, указывать те направления, в которых бизнес будет работать с меньшей степенью риска. Мы уже не вернемся к уровню маржинальности 2010 или 2015 года.

Неисполнение или профицит?

В правительстве отмечают, что региональный бюджет 2022 года исполнен с профицитом в размере 4,8 млрд рублей при запланированном дефиците. Расходная часть исполнена на 92%. При этом исполнение госпрограмм неравномерное: от 43,5% по программе повышения безопасности дорожного движения, до 122,5% по программе развития автодорог межмуниципального и местного значения.

В прошлом году из-за непредсказуемости, когда я выступал на этой сцене, я обозначал большой объем ресурсов, которые предполагалось перевести в резервный фонд, чтобы застраховать от возможных рисков, связанных с падением покупательной способности зарплат работников бюджетной сферы, говорит Виталий Голубенко. По данным на май, уровень инфляции достигал почти 20%, финансовые резервы были востребованы. Мы давали возможность органам власти сделать все необходимые уточнения. Эти ассигнования сформировали переходящие остатки на 2023 год. Те вопросы, которые мы не решили в 2022 году, учтены в бюджете 2023 года.

Напомним, что предложение правительства направить в резервный фонд более 20 млрд рублей вызвало резкое противодействие депутатов Заксобрания. Депутаты припомнили чиновникам неисполнение бюджета по ряду программ, те, со своей стороны, говорили, что это не неисполнение, а профицит за счет переходящих остатков. В результате законодательная и исполнительная ветви власти «сторговались» на сумме резервного фонда чуть более 5 млрд рублей. А полгода спустя муниципальные депутаты «запросились» в специальную комиссию мэрии Новосибирска, контролирующую распределение резервного фонда на городском уровне.

Варианты, куда можно потратить оставшиеся средства, министру в ходе слушаний предложили участники из районов области.

В этом году из резервного фонда были потрачены на поощрение глав районов и городских округов 24,3 млн рублей, говорит общественница из Бердска Светлана Рябоконь. Предлагаю эту сумму признать нецелевым использованием бюджетно-душевого финансирования. Направить эти средства на восстановительные работы здания Бердской городской больницы и всех прилегающих к нему территорий.

Однако, как выяснилось, в бюджет текущего года уже внесены поправки, касающиеся упомянутой больницы.

Ряд предложений поступил и из отдаленных районов области.

У нас есть предложение относительно объектов капитального строительства: включить в бюджет на следующий год проектирование таких объектов,  говорит глава Усть-Таркского района Сергей Синяев. Сейчас оно происходит за счет местного бюджета. Второе  наш район находится от областного центра на расстоянии 550 км. Сложно за счет местного бюджета направить туда команды спортсменов, учащихся, творческие коллективы.

Что рекомендовали?

Среди рекомендаций правительству области от участников слушаний в целях поддержания устойчивости областной экономики:

  • для достижения технологического суверенитета, перехода к инновационно-ориентированному экономическому росту обеспечить реализацию Концепции технологического развития;
  • проработать вопрос о необходимости увеличения объемов авансирования по госконтрактам и сокращению сроков оплаты поставленным товарам организациям и предприятиям, которые выполняют заказы органов госвласти;
  • обеспечить сохранение социальной стабильности, снижение рисков, связанных с продовольственной безопасностью Новосибирской области.

В целях поддержания и развития малого и среднего предпринимательства (МСП):

  • продолжить оказание содействия выходу экспортно-ориентированных объектов МСП на международные рынки за счет расширения перечня инструментов поддержки.

В процессе исполнения бюджета продолжить работу по:

  • обеспечению эффективной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов;
  • принятию дополнительных мер для завершения объектов капитального строительства;
  • недопущению образования значительных остатков средств, перераспределяя бюджетные ассигнования на другие объекты, которые требуют финансирования путем внесения изменений в закон об областном бюджете;
  •  повысить качество бюджетного планирования.

Ранее редакция сообщала, как потребности бизнеса превышают возможности регионального бюджета.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : общественные слушания исполнение бюджета


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