Сбербанк банкротит компанию Доктор Фармер

Сбербанк обратился в арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением о признании несостоятельным новосибирской компании ООО «Доктор Фармер», которая специализируется на разработке, производстве и реализации химических средств защиты растений. Сумма исковых требований — 208,9 млн рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Доктор Фармер» создана в 2014 году в г. Куйбышев Новосибирской области. Основной вид деятельности по ОКВЭД — производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Уставной капитал — 110 тысяч рублей. Единственным собственником компании является Александр Красноперов. Генеральный директор — Михаил Курков. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 520,7 млн руб (в 2021 году — 289 млн рублей), чистый убыток компании в 2022 году составил 86 млн рублей (в 2021 году чистая прибыль составляла 46 тысяч рублей).

На сайте «Доктор Фармер» указано, что компания выпускает широкий ассортимент продукции, включающей в себя более 60 наименований пестицидов. Некоторые из них уникальны и не имеют аналогов не только на российском, но и на мировом рынке.

Ранее редакция рассказывала, что арбитражный суд отказал налоговой в банкротстве новосибирской компании.