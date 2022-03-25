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Банк «Открытие»: как защитить свои сбережения в новой реальности

  • 25/03/2022, 09:22
В любой кризисной ситуации, особенно в той, которая с нами никогда ранее не происходила, у человека естественным образом включается инстинкт самосохранения.

Новости компанийОн распространяется и на деньги. Сейчас возможности сохранить сбережения или, тем более, преумножить их сократились. Насколько целесообразно тратить накопленное, вкладывать в ценные металлы или хранить средства «под подушкой»? Какими могут быть стратегии сбережения в нынешних условиях, рассказывает Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

Делать ли товарные запасы и откладывать деньги «под подушку»?

Для начала рассмотрим варианты сбережений, связанные с изъятием денег из экономики: то есть, когда средства хранятся дома наличными, либо на них закупают товары массового потребления.

Удорожание товаров всегда идет неравномерно. Поэтому, в зависимости от структуры потребления, у каждого человека свой уровень инфляции. Но в среднем эта персональная инфляция все равно будет находиться около официальных значений. По итогам февраля рублевая инфляция составила 9,2% годовых, а долларовая – 7,8%. Очевидно, что в марте всплеск инфляции произошел в обеих странах: в России – из-за последствий санкционного давления, в США – по причине роста стоимости нефти и газа.

То есть, покупательная способность денег, выведенных из экономики, по которым потребитель не получает доход, снижается. Через год размер отложенной наличности не увеличится, тогда как стоимость всех товаров явно возрастет. Это гарантированно приведет к сокращению сбережений.

Запасаться множеством товаров впрок – «пока не подорожало» – тоже не очень рационально. Купить нужную для себя вещь сейчас – логичный выбор. Но покупать товар по принципу «авось пригодится», с целью перепродажи или «про запас», например, чтобы заменить телевизор или холодильник, когда существующий сломается, – пустая трата денег. Электроника и техника быстро устаревают, а вложив эти деньги в приносящие доходы финансовые инструменты, можно заработать на своевременное обновление техники.

Выгодно ли вкладываться в валюту?

Если структура доходов и расходов у вас в основном рублевая, важно помнить, что при сбережении в валюте возникают две значительные дополнительные комиссии – затраты на конверсию при покупке валюты и при ее продаже. Эти комиссии существенно снижают и без того невысокую доходность валютных вложений. При высокой ставке валютных вкладов и затраты на конверсию обычно достаточно высоки. В результате ставка полностью нивелируется потерями на конверсию.

Если часть сбережений уже на валютных вкладах – их целесообразно оставить. Продав валюту сейчас, можно потерять процентный доход нескольких лет.

Инвестировать ли сейчас на фондовом рынке?

Непрофессиональным инвесторам в нынешней ситуации особенно важно пользоваться услугами профессионалов, выбирая паевой инвестиционный фонд или доверительное управление в качестве продуктов для работы с фондовым рынком. Перспективы высоких доходов на фондовом рынке не до конца ясны, но пока ситуация выглядит достаточно привлекательной для входа. Стоимость многих активов упала, обсуждается государственная поддержка фондового рынка, что даст дополнительный толчок для его роста. При этом в текущих условиях стоит крайне осторожно отнестись к вложениям в иностранные активы. Помимо высоких бизнес-рисков, пока непонятны и российские законодательные риски, связанные с этими активами.

Плюсы и минусы инвестиций в ценные металлы

Золото в слитках или на металлических счетах всегда считалось защитным активом. Однако нужно понимать, что золото и другие ценные металлы – все-таки рыночный актив, со своей волатильностью и рисками падения. Поэтому вложить часть сбережений в ценные металлы, в том числе, в золото можно, но при условии долгосрочного инвестирования – на 10 лет и более.

Причем иметь золото в «виртуальном» виде гораздо лучше, чем в физическом, поскольку при реальной покупке слитков или монет возникают дополнительные затраты на его безопасное хранение.

Вклады в рублях – нестареющая «классика»

Пока текущий уровень ключевой ставки выглядит завышенным относительно реальной экономики. ЦБ повысил ее до 20% прежде всего для того, чтобы граждане под воздействием потребительского шока не выводили средства из банковской системы, и эти средства инвестировались в развитие экономики. Государство не первый раз применяет такой способ борьбы с резким всплеском инфляции. В декабре 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, но уже через полгода она снизилась до 11%. Возможно, текущая ситуация отличается и снижение не будет таким резким и быстрым. Но пока Банк России не отказался от своего таргета инфляции 4% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также сообщила о планах по снижению ключевой ставки при первой возможности. Это приведет к уменьшению ставок по вкладам, в том числе рублевым. Более того, крупные банки уже начали постепенно снижать ставки по депозитам.

Так что в текущей ситуации наиболее разумной сберегательной стратегией выглядит размещение средств в рублевые вклады на максимальный срок, который позволяет высокая ставка. Самый консервативный и популярный инструмент на нашем рынке недавно получил еще одно преимущество: в России по предложению правительства отменят налог на процентный доход по вкладам за 2021 и 2022 годы. Поэтому стоит выбирать депозиты, срок которых закончится в 2022 году, либо по которым в этом году можно получить процентный доход: к примеру, с выплатой процентов в начале срока вклада, чтобы зафиксировать процентный доход без НДФЛ.

Разумно также разбить вклады на небольшие суммы: если потребуются средства, можно досрочно снять деньги с одного из вкладов, сохранив при этом доходы по другим.

Пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но даже в нынешних условиях можно защитить свои накопления. Нужно спокойно продолжать работать со сбережениями, используя все возможности, доступные на данный момент.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : финансы сбережения инвестиции банки Банк Открытие


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