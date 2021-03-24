Банк «Открытие» на четверть увеличил объемы кредитования в Новосибирске

Кредитный портфель банка в регионе по итогам года составил 25 млрд рублей. Портфель пассивов за год вырос на 9% — до 56,2 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в Новосибирске рассказал управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.

Населению Новосибирской области банк выдал за год 8,9 млрд рублей заемных средств, что на 10% больше, чем в 2019 году. В том числе, объемы ипотеки увеличились в полтора раза — до 4 млрд рублей. Потребительских кредитов выдано на 4,9 млрд рублей. Количество выданных кредитных карт увеличилось на 15% — до 6 912 штук. С учетом дебетовых и зарплатных карт общее количество выдач банковских карт в регионе составило более 47 тысяч штук. Портфель розничных кредитов (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты) за год увеличился на 26% – до 16 млрд рублей.

Малому и среднему бизнесу (МСБ) региона банк выдал за год кредитов и гарантий почти в полтора раза больше, чем в 2019 году — 7,8 млрд рублей. Клиенты этого сегмента за год открыли 6,5 тысяч расчетных счетов.

В период пандемии банк оперативно реагировал на запросы клиентов по предоставлению отсрочки и проведению реструктуризации клиентов МСБ. В рамках собственных программ банка по поддержке бизнеса (каникулы, отсрочка, реструктуризация) малому и среднему бизнесу региона было выдано_190 млн рублей заемных средств. По госпрограммам поддержки – 2,5 млрд рублей. Кредитно-гарантийный портфель МСБ на конец 2020 года вырос на 41% и составил 6,4 млрд рублей.

Кредитно-гарантийный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса банка за год составил 2,9 млрд рублей.

Банк активно участвует в финансировании застройщиков. Установлен лимит кредитования в размере 7,8 млрд рублей. На эти средства ведется строительство жилых комплексов в Новосибирске и Кемерове.

Объем привлеченных средств в регионе за 2020 год увеличился на 9% и составил 56,2 млрд рублей. На 20% вырос объем привлеченных средств от крупного бизнеса – до 4,4 млрд рублей. Малый и средний бизнес на конец прошлого года хранил на счетах банка «Открытие» 12,6 млрд рублей (на 35% больше, чем в 2019 году). Население Новосибирской области хранит в банке 32,7 млрд рублей. Главный тренд 2020 года – переток средств клиентов с депозитов на накопительные и инвестиционные счета.

«В 2021 году в зоне особого внимания банка «Открытие» в Новосибирске будет находиться усиление работы с корпоративным бизнесом региона. Особый акцент планируется сделать на работу с застройщиками в рамках проектного финансирования и открытия новых эскроу-счетов. Мы планируем вывести это направление на качественно новый уровень и войти в число лидеров на рынке строительства в Новосибирске. Усиление этого направления приведет к комплиментарному росту спроса на ипотеку в Новосибирске», — отмечает Вячеслав Брюханов.

В Новосибирской области сеть банка «Открытие» (АО) представлена 16 офисами, 260 собственными банкоматами и 2 005 устройствами партнерской сети.