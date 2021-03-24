Около семи миллионов рублей похитили в Новосибирске при строительстве детского сада

Прокуратура Кировского района совместно с УФСБ по Новосибирской области выявили хищение 6,7 млн рублей при реализации национального проекта «Демография».

По сообщению пресс-службы ведомства, деньги присвоили при исполнении муниципального контракта по строительству детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, 14. Подрядчику перечислили деньги по фиктивным документам за работы, которые на самом деле не выполнялись.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве проходят директор УКС Константин Головин и руководитель «Масстройэлит» Икмет Тагиев.