В «Смарт-Сити» Новосибирска могут создать свободную экономическую зону

— Сейчас проходят заседания рабочей группы по определению принципов проектирования «Смарт-Сити» (Smart City). Определен участок — около 800 га, идет проработка его зонирования: где будет размещаться общественно-деловая, жилая, а где научно-производственная застройка, — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Под научно-производственную зону пока планируется выделить около 50 га. По словам министра, резидентами площадки станут не такие большие заводы, как в Промышленно-логистическом парке, а компактные комплексы — по типу Ocsial, где будут проводиться научно-исследовательские работы и выпускаться небольшие партии продукции. Объем инвестиций в этот проект в правительстве региона пока не оценивали.

— 2-3 месяца назад мы провели встречу с 60 резидентами Академпарка, проявившими интерес к «Смарт-Сити». Из них анкеты предварительной заинтересованности прислали 23 компании. Мы отобрали 7 проектов, которые готовы выйти на стройку, и буквально на днях я планируют провести встречи, чтобы понять, насколько эти компании реально готовы работать на площадке, — отметил Решетников.

По его оценкам, в среднем объем инвестиций в строительство объектов по таким проектам составит около 200 млн рублей. При этом резиденты будут вкладывать миллиарды в научно-производственную сферу, разработки.

— Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы накрутить «Смарт-Сити» особым форматом — как особую экономическую зону (ОЭЗ). Минэкономразвития РФ сегодня меняет подходы к этому вопросу, — пояснил чиновник. — Эти инновационные проекты очень интересны с точки зрения выручки, производительности, значимости для экономики и влияния на новые отрасли. По маржинальности они превосходят многие отрасли.

Проект «Смарт-Сити» является частью глобальной программы «Академгородок 2.0». Это будет инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом. Его создание регламентировано 216-ФЗ. Под строительство мэрия Новосибирска формирует земельные участки в районе улицы Тимакова. Ранее Решетников сообщал, что предполагаемыми функциональными элементами территории «Смарт-Сити» будут являться: региональное ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр); внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.

Напомним, для решения запроса инновационных компаний на площади планирует строительство второй очереди Технопарка. В планах — продолжение развития кампуса для инновационных компаний на въезде в поселок «Горки Академпарка».