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Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме льготного кредитования компаний малого бизнеса ФОТ 3.0

  • 26/10/2021, 15:59
С 26 октября банк «Открытие» (ПАО) запускает предварительный прием заявок по возобновляемой правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0.

Новости компанийПо этой программе с ноября по декабрь 2021 года предприниматели смогут получить льготный кредит по ставке 3% годовых.

Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц из пострадавших отраслей в соответствии со списком, утвержденным правительством РФ. Речь идет о компаниях, ранее получивших поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в банке «Открытие» могут подать клиенты любого российского банка.

Cумма льготного кредита рассчитывается исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. Причем первые полгода действия кредита заемщики освобождаются от уплаты процентов и основного долга.

Кредитные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 можно использовать на финансирование любых расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : финансы малый и средний бизнес банки Банк Открытие


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