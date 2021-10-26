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Почему жилье делится на классы, каким оно бывает и для кого создается?

  • 26/10/2021, 15:55
недвижимось в новосибирске
Если обратить внимание, то классы новостроек указываются в любых проектах, невзирая на их величину и финансовые затраты, даже если эти проекты и не «дотягивают» по определенным критериям.

В Советском Союзе также было разделение недвижимости по сегментам. Так, людям предлагалось три вида жилья:

  • хрущевки;
  • сталинки;
  • брежневки.

Благодаря тому, что проект квартиры был описан, все понимали, какие габариты помещений, где расположены комнаты и какие параметры имеет кухня. Учитывая потребительские характеристики, Российская гильдия и Федеральный фонд приняли решение о разделении недвижимости на классы, чтобы было проще ее различать.

Основы методики

Классификация была создана на основании потребительских характеристик согласно группировке квартир. Сегодня встречаются отсекающие и факультативные виды помещений.

Отсекающие, то есть базовые, помогают отнести жилище к конкретному классу. Факультативные – дополнительные характеристики детально описывают параметры, присущие жилью конкретного класса и имеющего определенный статус.

Стоит отметить, что к отсекающим параметрам стоит отнести:

  • площадь кухни;
  • площадь комнат;
  • количество и наполнение придомовой и общедомовой территории;
  • инженерное оборудование, то есть коммуникации;
  • стандартность оформления квартиры и выбор архитектуры.

Нетесные рамки

Стоит отметить, что, невзирая на придуманные классы, четкого описания жилья не существует. Так, выбор потолков высотой 2, 4 или 2,5 метра не всегда смотрится уместно в помещениях комфорт-класса, а наоборот, вызывает множество негативных впечатлений.

Стоит также обратить внимание на тот факт, что даже для эконом-класса застройщики стараются предложить грамотное и качественное благоустройство придомовой территории.

Российская гильдия риэлторов постаралась составить классификацию жилых помещений и комплексов, но документ пользуется популярностью только как внутренний для специалистов, которые работают в сфере недвижимости, где необходимо использовать перечисления конкретных видов жилья.

Важен тот факт, что застройщики не должны обращать внимание на внутренний нормативный документ и могут строить так, как хотят, потому что нет никаких строительных норм на законодательном уровне.

В Москве можно увидеть, какие микрорайоны относятся к какому классу застройки, благодаря чему можно достигнуть невысокой стоимости 1м2. При этом инфраструктура новостройки порадует даже самого требовательно собственника. Например, если разбирать недвижимость в Новосибирске, то квартиры в Плющихинском микрорайоне, Просторном и Матрешках можно отнести к эконом-варианту. Если сравнивать с проектом “Дискус”, то можно сказать, что квартиры получаются довольно просторными, с грамотно продуманной планировкой и удобными местами для парковки во дворах жилищного комплекса.

Если статут проекта изменяется и растет, то и стоимость за 1 м2 также в значительной мере вырастет. Стоит учесть, что увеличение площади квартиры может привести к ее подорожанию не на 20-25%, а на все 50% или 100%.

Если в описании возведенного дома указан класс новостройки, значит, исполнитель хочет обратить внимание на доступные цены для созданных квартир эконом-класса, а также статусность в комфорт-классе. Проект с недочетами или недостатками также может иметь класс.

Любая категория жилья отличается, так как стены могут быть выложены как из композита, так и из панелей, блоков, монолитов, кирпича. Также дом может отличаться одинаковым вариантом остекления и оформления фасадов и придомовой территории, где продумано количество парковочных мест, высота потолков, транспортная доступность. Чтобы отнести недвижимость к категории элит с учетом международных стандартов, необходимо приобретать ее в готовых объектах, которые реализуют частные продавцы.

Какие здания будут возведены в Новосибирске за 2021 год?

Новосибирск активно развивается в плане недвижимости, так как на арену выходят крупные застройщики, а строительные компании стараются возвести новое жилье в каждом районе. В начале нового года компании заявили о старте продаж. В топ собраны самые ожидаемые новостройки 2021 года, которые должны скоро поступить в продажу.

ЖК “Державина 50” – недвижимость расположена по улице Державина, 50, в Центральном районе. Предлагается вниманию новый и современный комплекс, в котором  продумана планировка, рационально расположены комнаты и функционально используется площадь, также порадует инфраструктура и благоустройство участка. Стоит отметить, что используемые строительные материалы – экологичны. Очень важно то, что новостройка находится в тихой зоне, где нет шума. Продуман подземный паркинг для авто, а также создано мобильное приложение, чтобы легко и просто управлять коммунальными платежами.

ЖК “Ленинград”. Недвижимость располагается по адресу: улица Ленинградская, 138 в Октябрьском районе. Район развит и у него отличная инфраструктура, поэтому можно быстро добраться в любую точку города. Возле многоэтажки располагается три вуза. Вниманию клиентов предлагается красивый, совершенный 25-этажный дом, который имеет дизайнерские холлы, а также двухуровневый паркинг, грамотную планировку и красиво благоустроенный двор.

ЖК “Смарт Авеню”. Располагается недвижимость по адресу улица Кирова, 274 в Октябрьском районе. Недвижимость расположена неподалеку от динамически развивающегося центра. Данная недвижимость первая в Новосибирске, которая создана с системой «умный дом». Благодаря системе и смартфону можно управлять собственным комфортом. Счетчики самостоятельно передают показания, а в доме установлено множество датчиков и тревожных кнопок, чтобы обеспечить должный уровень безопасности жильцов.

Новостройки, которые должны в скором времени продаваться:

ЖК “Парково” располагается по улице Райсовета, 3 в Ленинском районе. Данная компания уже успела сдать один замечательный и успешный проект “Марсель”, который расположился на берегу Оби. Стоит отметить, что данная недвижимость находится в пешей доступности от парка Кирова. В доме запланировано 18 этажей, а также подземная стоянка, а квартиры будут созданы разной площади – от 29 м2 до 85 м2. Также застройщик будет предлагать уникальные двухуровневые квартиры, которые станут изюминкой и достоянием данного проекта.

ЖК “Эфир” располагается в Горском микрорайоне в строение 14 в Ленинском районе. Площадь проекта составляет 3760 м2. Стоит отметить, что в пешей доступности, всего в 400 метрах от дома, располагается река Обь. Запланировано, что в доме будет 28 этажей и две подземные парковки. Квартиры будут предлагаться площадью от 40 м2, что позволит иметь комфортную и функциональную недвижимость.

ЖК “Чикаго” будет располагаться по улице Московской, 77 в Октябрьском районе. Вниманию предлагается красивый и уникальный объект, который будет отличаться американской архитектурой. В здании будут высотные башни, созданные в готическом стиле, из которых можно будет любоваться природой, городом, архитектурой и мостами, а также рекой Обь. Данная недвижимость планируется самой высокой в Новосибирске и будет относиться к премиум-классу.

ЖК “Смарт Парк” располагается по адресу: улица Воинская, 69 в Октябрьском районе. Данная недвижимость будет отличаться грамотной и функциональной планировкой, красивым благоустроенным двором и высоким уровнем безопасности. На крыше будет располагаться спортивная площадка. Здание будет состоять из 25 этажей, а его главным украшением станут французские балконы, лоджии будут выполнены из панорамного стекла, а фасад – из цветного кирпича. Класс новостройки – премиум. Стоит отметить, что многоэтажка оснащена элементами «умного дома».

ЖК “Марсель -2” будет располагаться на берегу реки Обь, данный проект будет продолжением возведенного комплекса “Марсель”, который создал застройщик ООО “СЗ “Береговое инвест”. Старт строительных работ запланирован на осень 2021 года. Недвижимость будет с панорамными окнами, благодаря чему можно будет наслаждаться видами города, а также рекой Обь.

ЖК “Мылзавод” будет располагаться в Центральном районе, его создает застройщик ООО “Сибакадемстрой”, компания планирует возвести 7 домов на территории бывшего Мылзавода, а также в домах, которые были недостроенными.

ЖК “Новый мир” будет располагаться на улице Прибережной в Железнодорожном районе, возводить недвижимость будет одна из крупнейших строительных компаний. Сдача готовых квартир запланирована на 2027 год. Больше подробностей пока что неизвестно. Но информация будет дополняться и обновляться.

Классы новостроек в предложенных жилых комплексах отличаются, но при этом каждый потребитель может выбрать подходящий вариант для комфортной жизни. Перечисленные проекты являются инвестиционно выгодными, поэтому если есть средства, то стоит их вложить в недвижимость и получить прибыль.

Фото pixabay.com

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