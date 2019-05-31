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Банк «Открытие» первым из банков представил образовательное мобильное приложение Open Academy для предпринимателей

  • 31/05/2019, 15:09
У цифровой платформы Open Academy появилось бесплатное мобильное приложение в GooglePlay и AppStore с образовательным и медийным контентом.

ПАО Банк «ФК Открытие»ПАО Банк «ФК Открытие» запустил первое на рынке образовательное мобильное приложение Open Aсademy для IOS и Android с фокусом малого и среднего бизнеса на цифровую трансформацию. Контент платформы делится на два блока – медийный и образовательный. Медийная часть включает кейсы предпринимателей, подкасты и статьи с советами. Основная цель – писать просто и понятно о digital-инструментах, которые предприниматель может применять в бизнесе. Также в медийном блоке будут размещаться интервью с экспертами по вопросам, которые больше всего волнуют бизнес (например, комплаенс и кэш-менеджмент) и анонсы важных событий для МСБ.

Образовательная часть контента Open Academy представлена модулями, которые помогут развивать бизнес с помощью онлайн-инструментов, искать клиентов в интернете, формировать и управлять командой в онлайне, а также оценивать прибыльность бизнеса.

Платформа Open Aсademy была создана банком «Открытие» в 2018 году для развития цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса.

— Одной из ключевых особенностей платформы является подход — предприниматели учатся у предпринимателей. Банк «Открытие» отказался от таких форматов, как лекции, теоретические курсы и вебинары в пользу обсуждения реальных практик и обмена опытом. Мобильное приложение Open Academy предоставляет возможность предпринимателям прокачивать навыки продвижения и личной эффективности ежедневно в удобном формате, используя опыт лучших компаний с реализованной цифровой трансформацией и масштабированием бизнеса, — отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Пройти обучение на Open Aсademy может бесплатно каждый предприниматель или тот, кто хочет им стать.  Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте academyopen.ru или скачать мобильное приложение в GooglePlay и AppStore. Практические знания на платформе представлены для новичков, самозанятых, малого и среднего бизнеса.

Фото: пресс-служба банка

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