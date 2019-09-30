Банк «Открытие» предоставит кредит на финансирование бюджета Новосибирской области

ПАО Банк «ФК Открытие» одержал победу в конкурсе на предоставление кредитной линии Новосибирской области на 3,5 млрд рублей. Привлеченные в рамках контрактов средства область направит на финансирование дефицита бюджета региона, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Срок исполнения кредитных обязательств – 810 дней.

— Работа с правительством Новосибирской области по предоставлению кредитов на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств – лишь одно из направлений сотрудничества банка «Открытие» и региона. Это очень значимый шаг в укреплении делового партнерства между областью и банком. Предложения и финансовые инициативы, которые сегодня «Открытие» предлагает государственным структурам различного уровня, предприятиям бюджетной сферы и их сотрудникам, — актуальны, интересны и многоплановы. А многие из его продуктовых предложений являются уникальными для сегодняшнего рынка. Выделенные средства планируется направить в том числе и на крупные инвестиционные проекты в регионе, а это важно для всех жителей Новосибирска и области, — отметила старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук.