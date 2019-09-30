В Биотехнопарке будут выпускать экспериментальные партии продукции

Компания «Олимп-НСК» намерена реализовать на площадке Биотехнопарка Новосибирской области проект по созданию инфраструктуры для выпуска экспериментальных партий лекарственных средств, медицинских изделий и косметических препаратов, сообщили в пресс-службе АИР.

Отмечается, что в настоящее время «Олимп-НСК» ведет предпроектную работу: на основе аналитики рынка и экспертных мнений его участников — медицинских, фармацевтических, биотехнологических предприятий — идет формирование проекта модулей инфраструктуры, необходимых для выпуска экспериментальных партий продукции.

Планируется, что инфраструктура позволит проектировать и выпускать необходимые виды первичной упаковки: капсулы, тубы, флаконы и/или другие виды упаковки в зависимости от окончательного проекта инфраструктуры. Согласно замыслу, это оборудование также позволит производить формовку этой упаковки, фасовать продукцию компаний, а также выпускать вторичную (внешнюю) упаковку: картонные пачки, пакеты, мешки, окончательная номенклатура также будет определяться утвержденным проектом инфраструктуры.

— Мы видим большой потенциал нашего проекта, поскольку в Новосибирской области функционирует биофармацевтический кластер. Количество компаний, занимающихся разработкой биотехнологической продукции, постоянно увеличивается. Созданная нами на площадке Биотехнопарка инфраструктура позволит инновационным биотехнологическим компаниям отладить форматы и режимы производства их продукции, выбрать оптимальную форму для успешного маркетинга, оперативно выпускать опытные партии для партеров и конгрессно-выставочных мероприятий, заранее просчитать затраты на создание собственного производства, — сообщили в «Олимп-НСК».

Генеральный директор АО «УК «Биотехнопарк» Александр Иванов уверен, что реализация этого проекта добавит Биотехнопарку тот функционал, который необходим ему как центру компетенций для старт-апов в сфере биотехнологий.

— Этот проект станем своеобразным центром прототипирования, где наукоемкий бизнес сможет подобрать лучшую форму для инновационных разработок. Таким образом число историй успеха инновационных компаний должно вырасти, — отмечает Александр Иванов.

Фото предоставлено пресс-службой АИР