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В Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома

К 2025 году в регионе будет расселено 108 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.
  • 30/09/2019, 13:55
В Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома

На сегодня в Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников, регион одним из первых субъектов Российской Федерации подписал договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

— Этот договор мы заключили 12 апреля этого года с генеральным директором – председателем правления госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Мы уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях нашего региона. Всего до 2024 года наша область на расселение аварийного фонда получит из федерального центра почти 4 миллиарда рублей, — отметил губернатор.

Перед региональным министерством ЖКХ и энергетики в начале 2019 года губернатор поставил задачу: уже в этом году на территории сельских муниципальных районов внедрить в практику строительство жилых домов в рамках программ с бюджетным финансированием по утверждённым типовым проектам. Это позволяет исключить проблемы с некачественным проведением строительных работ.

Отмечается, что для достижения целевых показателей, обозначенных президентом РФ, в Новосибирской области к 2025 году планируется переселить из аварийного жилья около 7 тысяч человек. В том числе: в рамках федерального проекта в 2019-2024 гг. с финансовой поддержкой из федерального бюджета планируется расселение порядка 5300 граждан, ещё около 1700 человек будут расселены в Новосибирске по договорам о развитии застроенных территорий. Всего будет расселено 108 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Планируемая стоимость мероприятий в рамках федерального проекта составит 4 млрд руб., при этом большая часть этой суммы будет предоставлена из федерального бюджета (доля субъекта РФ – 4%).

Андрей Травников напомнил, что 1 апреля 2019 года утверждена региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, направлена заявка и получена финансовая поддержка из государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию первого этапа программы – 147 млн руб. в качестве аванса (30%). Реализация будет осуществляться в рамках двухлетних этапов. Финансирование мероприятий осуществляется за счёт средств госкорпорации и за счёт средств местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области.

В 2019 году в Региональной программе принимают участие 9 муниципальных образований. До конца 2019 года в соответствии с доведённым целевым показателем необходимо расселить 1680 кв. м аварийного жилищного фонда.

В настоящее время построены жилые дома в городе Чулыме и Бажинском сельсовете Маслянинского района, ведётся строительство домов в городах Искитим, Куйбышев, Черепаново.

В Новосибирске, Тогучине, в Сузунском и Ордынском районах проводятся подготовительные работы, оформление земельных участков, проводятся конкурсные процедуры. Фактическое переселение граждан на указанных территориях запланировано на 2020 год.

— По состоянию на 30.09.2019 уже расселено 1273,7 кв. м аварийного жилищного фонда, что составляет 77% от доведённого целевого показателя 2019 года. Приобретение благоустроенных жилых помещений ведётся в новых многоквартирных домах, — говорится в сообщении пресс-службы.

На прошедшей неделе министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области направило заявку в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – для предоставления финансовой поддержки на 2020 год. В соответствии с представленной заявкой Новосибирская область планирует получить из средств госкорпорации 269,67 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 11,24 млн рублей.

В пресс-службе рассказали, что в рамках этапа 2019-2020 планируется расселение 28 аварийных домов в 9 муниципальных образованиях общей площадью 11,4 тыс. кв. м, в которых проживает 677 чел. Финансирование по этапу 2019 года: средства Фонда – 491,7 млн руб. средства бюджетов муниципальных образований – 20,6 млн руб.

Кроме того, с 2015 года Новосибирская область в числе немногих субъектов РФ реализует ещё одну программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – в рамках областной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство». В настоящее время расселено более 1800 человек из 138 аварийных домов.

В 2019 году на указанные мероприятия направлено более 396 млн руб. из областного бюджета. В результате 596 человек будет переселено из аварийного жилищного фонда, площадью 9,5 тыс. кв. м.

Фото: pixabay.com, автор- Momonator

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