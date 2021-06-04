Банк «Открытие» презентовал офис нового формата в новосибирском Академгородке

Это исторически значимое для городка и для российского банковского сообщества здание: с него начиналась история знаменитого Сибакадембанка, созданного для обслуживания сотрудников СО РАН, и позже вошедшего в состав банка «ФК Открытие».

Новый формат офиса ориентирован на комфортное обслуживание всех категорий розничных клиентов. Ежедневно здесь могут обслуживаться до 250 человек.

Новый формат является наиболее комфортным для клиентов за счет использования инновационных подходов в оснащении: инфосистемы, позволяющей клиентам решать многие финансовые вопросы самостоятельно, системы управления очередью, зоны обучения клиентов работе в мобильном банке.

Дизайн офиса выполнен в стиле мягкого лофта. В элементах интерьера используются современные решения, основанные на применении натуральных отделочных материалов, с удобными диванами для ожидания и зелеными зонами с живыми растениями для разграничения пространства. Офис оборудован бесплатным wi-fi.

На площади 500 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц – представителей малого и среднего бизнеса, выделены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов, зона Private banking. Розничные клиенты здесь могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет, приобрести страховые продукты компании «Росгосстрах» и «Открытие брокер». Представители бизнеса могут подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект.

В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня – для этих целей выделены четыре специальные переговорные комнаты, которые гарантируют конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Во входной зоне установлены 4 банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два подобных устройства находятся внутри офиса.

Также новый офис оснащен специальными устройствами для комфортного пребывания маломобильных граждан.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия.

«Исторически наш банк был и остается опорным банком для СО РАН. Это большая честь, но и огромная ответственность, мы должны предлагать местному сообществу самые современные финансовые решения, различные варианты коммуникации – как через дистанционные каналы, так и с посещением комфортного и технологичного современного офиса. Благодаря полной реконструкции, «самый научный» офис банка «Открытие» на академика Лаврентьева получил совершенно новое, стильное лицо. Я уверен, что жители академгородка по достоинству оценят новый подход к обслуживанию, который сегодня предлагает банк «Открытие», — отметил управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.

Режим работы офиса «На проспекте академика Лаврентьева»:

С понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 часов, суббота – с 10:00 до 16:00 часов.